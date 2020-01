Elton John dona fondi per aiutare con gli incendi in Australia Elton John, come molte altre star, ha deciso di aiutare i vigili del fuoco impegnati con gli incendi in Australia con una donazione cospicua

Elton John dona dei fondi da destinare ai vigili del fuoco impegnati da mesi con gli incendi in Australia che stanno devastando il paese, uccidendo persone (soprattutto pompieri) e animali. Ed è solo l’ultima star che ha deciso di mettere mano al portafoglio per dare una mano. Il cantante inglese che sta per abbandonare per sempre i concerti live, si trova proprio a Sydney in occasione della sua ultima tournée che lo ha portato a vedere con i suoi occhi quello che sta accadendo in Australia. Dal palco del concerto nella città australiana ha deciso di annunciare la sua scelta di donare fondi per i soccorsi. “Sono senza parole di fronte al lavoro dei vigili del fuoco e dei volontari. Questo è un paese magnifico, che ho visitato spesso dalla prima volta, nel 1971. Amo questo paese e quello che sta succedendo mi spezza il cuore, quindi dobbiamo unirci e combattere. Questa è la mia parte“, ha detto il cantante inglese di fronte al nutrito pubblico giunto comunque a Sydney per poterlo ammirare dal vivo. Elton John ha poi aggiunto: “Amo tanto l’Australia e spero che Dio benedica chi ha perso la sua casa, prego affinché le loro vite possano tornare presto alla normalità di sempre“. Dalla Qudos Bank Arena il suo discorso si è concluso così: “C’è stato un disastro di proporzioni bibliche, tanti animali sono morti e hanno perso il loro habitat, non posso fare altro che donare un milione di dollari e fare la mia parte“. Ma Elton John è solo una delle ultime star a decidere di dare una mano all’Australia. Tante le raccolte fondi partite sul web, ma anche i contributi di star australiane come Chris Hemsworth e Kylie Minogue o non australiane. Phoebe Waller-Bridge ha messo all’asta il vestito indossato ai Golden Globes, mentre Pink e Rita Ora hanno deciso di fare donazioni cospicue.