Che fine ha fatto Kelis? Scopriamo cosa fa oggi la cantante

Kelis è diventata famosa negli anni 2000 grazie a una serie di brani di successo che fondevano amabilmente il pop con l’hip hop, il soul e l’R & B. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso.

Kelis, gli inizi

Kelis Rogers, nasce a New York, il 21 agosto del 1979. Il suo debutto discografico è datato 1999 con l’album Kaleidoscope, che grazie ai singoli Caught out There, Good Stuff, e Get Along with You, la fa conoscere in tutto il mondo.

Due anni dopo è la volta di Wanderland, con il brano Young, Fresh N’ New, a far da traino. Un album interlocutorio per la sua carriera, che vende molto meno del precedente, anche perché poco promosso dalla casa discografica.

Un dato di fatto, che dimostrano le vendite di questi due album, è che Kelis è decisamente più popolare in Europa piuttosto che in America.

Il successo

Nel 2003, Kelis ottiene il successo che merita grazie all’album Tasty. Milkshake, Trick Me, Millionaire e In Public con Nas, che sposerà nel 2005, sono delle vere e proprie hit e Kelis diventa una pop star a tutti gli effetti.

Kelis Was Here, di tre anni più tardi, va meno bene del precedente lavoro, nonostante brani del calibro di Blindfold Me, Bossy e Lil Star. Passano così 4 anni dall’uscita di Flesh Tone, (intervallati da un best of) che la rilancia sul mercato, grazie al buon successo di Acapella, 4th of July (Fireworks) e Scream.

Gli ultimi anni

Nel 2014 Kelis torna con Food, il suo steso album di inediti. Tra i brani, Jerk Ribs, Rumble, Hooch e Forever Be. Nello stesso anno esce anche l’album dal vivo, Live in London. I risultati di vendita sono però inferiori rispetto alle attese.

Kelis è tornata recentemente con un nuovo singolo Watch Your Step, in collaborazione con i Disclosure ed è al lavoro sul materiale per un nuovo album. Era in programma un tour lo scorso anno per festeggiare i vent’anni di carriera, tour ovviamente rimandato per le misure adottate per contrastare il Covid 19.