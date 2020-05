Madonna è stata infettata dal coronavirus? Non possiamo saperlo con certezza. Quello che sappiamo è che la cantante sembra avere gli anticorpi COVID-19. Lady Ciccone lo ha rivelato con un post sul suo profilo Instagram in cui ha raccontato di essersi sottoposta al test che avrebbe dato un esito positivo. La cantante ha anche detto cosa vuole fare adesso che sa di avere gli anticorpi.

La regina del pop ha rivelato su Instagram giovedì, 30 aprile 2020 di essere risultata positiva al test degli anticorpi del coronavirus. Nel suo ultimo video “Quarantine Diary”, ha detto: “Ho fatto un test l’altro giorno. E ho scoperto di avere gli anticorpi”.

“Quindi domani, andrò a fare un lungo giro in macchina, e aprirò il finestrino e inspirerò, inspirerò l’aria Covid-19”, ha detto la cantante visibilmente sollevata e ha taggato il suo post con #staysafe e #staysane.

In realtà, ci sono molti dubbi sugli anticorpi. I medici non hanno la certezza che le persone con anticorpi abbiano l’immunità contro ulteriori contagi ma la cantante di “Like A Prayer” sembra credersi al sicuro dal contagio.

Madonna, 61 anni, aveva detto la sua su questa malattia a marzo quando aveva pubblicato sui social media un video di se stessa in una vasca da bagno piena di petali di rosa e aveva definito il coronavirus “il grande equalizzatore”.

Do you think when Madonna steps into her milky bath of wealth, roses and Gwenth Paltrows’ vagina scented candles, she feels SUPER equal to the people stepping into lines for foodstamp applications to hopefully be approved, probably smelling of desperation and sadness? #COVID19 pic.twitter.com/W7oFrsTTN5

— Samantha Therese (@SammyTherese) March 25, 2020