Che fine ha fatto KT Tunstall? Scopriamo cosa fa oggi la cantautrice

KT Tunstall è diventata famosa nei primi anni 2000, grazie al successo del suo primo album e in particolare del brano Black Horse and the Cherry Tree.

Nella sua carriera, la cantautrice, ha forse raccolto meno di quanta meritava, ma ha comunque dato vita a lavori di qualità. Ripercorriamo la sua storia e scopriamo cosa fa adesso.

KT Tunstall, il successo

Kate Victoria Tunstall nasce ad Edimburgo, il 23 giugno del 1975. Fa il suo esordio discografico nel 2004 con l’album Eye to the Telescope, che le regala subito successo e popolarità.

Black Horse and the Cherry Tree è il singolo apripista, ma Under the Weather, Another Place to Fall e Other Side of the World, sono episodi decisamente degni di nota. L’album vende oltre 4 milioni di copie.

Dopo Acoustic Extravaganza del 2006, un album originariamente pensato per il web, più che per il mercato discografico, nel 2007, esce Drastic Fantastic, che ottiene un buon successo, grazie ai singoli Hold On, If Only e Saving My Face.

Feel It All

Sempre nel 2007, KT collabora con i Trevis e con Suzanne Vega, collaborazioni decisamente importanti. Per il nuovo album bisogna però attendere il 2010. Tiger Suit, il titolo del disco che contiene Fade Like a Shadow e Still a Weirdo.

Tre anni dopo è la volta di Invisible Empire // Crescent Moon con un sound virato verso il country. La Tunstell è lontana dalle vendite record del suo esordio, ma è capace di regalare perle come Feel It All in collaborazione con PJ Harvey e Made of Glass.

Nel 2016, KT da alle stampe Kin. Tra i brani Maybe It’s a Good Thing e Hard Girls. Nello stesso anno, collabora alla colonna sonora del film Bad Moms: Mamme molto cattive.

Gli ultimi anni

Dopo la pubblicazione di un album live, la Tunstall, nel 2018, torna con Wax, che ad oggi è il suo ultimo lavoro, con il singolo di lancio The River.

Nel 2019 ha partecipato al programma tv, Long Lost Family dove ha appreso che il suo vero padre è deceduto nel 2002 ma ha potuto ricongiungersi con le sorelle nate dal secondo matrimonio di quest’ultimo.