Che fine ha fatto la Formula 3? Scopriamo cosa fa oggi la band

La Formula 3 è una storica band italiana che ha avuto molto successo negli anni 70. Il loro nome è legato indissolubilmente alla coppia Mogol Battisti. Ripercorriamo le tappe salienti della loro carriera e scopriamo cosa fa adesso la band.

Formula 3

Alberto Radius, voce e chitarre, Tony Cicco, batteria e voce e Gabriele Lorenzi, tastiere e voce sono il nucleo originario della Formula 3, che prende vita nel 1969.

Il loro esordio discografico è datato 1970 con l’album Dies Irae. Alla produzione dell’album c’è Lucio Battisti, che con Mogol firma 4 brani. In questo disco sono presenti brani che hanno fatto la storia della musica italiana: Questo folle sentimento, Non è Francesca, Sole giallo sole nero.

Eppur mi son scordato di te

Nel 1971 la Formula 3 rilascia il secondo album dal titolo omonimo, con la coppia formata da Mogol e Battisti che stavolta firma tutti i brani. Eppur mi son scordato di te è il singolo trainante, ma l’album contiene altre gemme come Nessuno, nessuno e Vendo casa.

Un anno più tardi la band pubblica Sognando e risognando, il loro lavoro più sperimentale a tinte prog. Tra i brani, da segnalare, oltre alla titletrack, Storia di un uomo e di una donna. Nel 1973 arriva l’album La grande casa, con i singoli La ciliegia non è di plastica e Cara Giovanna.

Gli ultimi anni

Il gruppo dopo la pubblicazione di La grande casa si scioglie, per riformarsi nel 1990. Nel 19992 e nel 1994 partecipano al Festival di Sanremo, rispettivamente con Frammento Rosa e La casa dell’imperatore, ma senza troppo successo.

La casa dell’imperatore è anche il titolo dell’ultimo album di inediti della band. Nel corso degli anni ovviamente non sono mancate i best of e i dischi live come Live 40 D.O.C. che celebrava nel 2009 i quaranta anni della nascita del gruppo. L’ultima canzone inedita è invece del 2013 e si intitola La tua Africa.