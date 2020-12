Che fine ha fatto Laura Bono? Scopriamo cosa fa adesso la cantante

Laura Bono è diventata popolare grazie alla vittoria a Sanremo Giovani nel 2005. Ripercorriamo la sua storia artistica e scopriamo cosa fa oggi la cantante di Non credo nei miracoli.

Laura Bono, gli inizi

Laura Bonometti in arte Laura Bono nasce a Varese, il 14 gennaio del 1979. Da giovanissima forma con alcuni amici I Terzo Grado, un gruppo hip hop col quale incide due demotape e fa diversi concerti.

Dopo lo scioglimento del gruppo, Laura inizia la sua carriera solista partecipando a diversi concorsi canori, anche televisivi come Momenti di gloria, Sanremo Village e Sanremo Rock and Trends, dove si classifica seconda col brano Cintura di pelle.

Nel 2005 approda al Festival di Sanremo con Non credo nei miracoli, vince la sezione giovani e si classifica quarta nella classifica generale. Vede così la luce il suo primo album, intitolato Laura Bono, che ha un discreto successo, grazie anche al singolo Tutto ha una spiegazione.

Splendido Incubo

Laura apre i concerti di Vasco Rossi, registra i suoi brani in spagnolo per il mercato latino e ha un gran successo all’estero, soprattutto in Finlandia. Il brano Il tuo mondo viene inserito nella colonna sonora di Bambi 2.

Partecipa poi al talent Music Farm dove ottiene un buon successo arrivando in finale e viene ristampato così il primo album con tre inediti, mentre l’anno dopo esce il singolo Splendido incubo che vende discretamente bene.

Dopo un periodo di pausa esce La mia discreta compagnia nel 2010 con i singoli Tra noi l’immensità e Tutto qui. Cinque anni dopo, anticipato da Fortissimo e Un minuto dolcissimo esce l’album Segreto.

Le Deva

Nel 2017 assieme a Verdiana Zangaro, Greta Manuzi, Roberta Pompa, Laura (che aveva preso il posto di Simonetta Spiri) da vita a Le Deva, una band tutta al femminile con la quale pubblica l’album 4, che si fa rispettare in classifica.

Dall’album vengono estratti i singoli Un’altra idea, Semplicemente io e te, Grazie a te. La band ha rilasciato in questi ultimi anni diversi singoli che presumibilmente andranno a comporre il loro secondo album. L’ultimo singolo, uscito ad ottobre è Brillare da sola.