Che fine ha fatto Lene Marlin? Scopriamo cosa fa oggi la cantante

Lene Marlin è diventata molto popolare sul finire degli anni novanta grazie a una serie di singoli che hanno avuto successo a livello mondiale. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso.

Lene Marlin, il successo

Lene Marlin Pedersen è nata a Tromsø, in Norvegia, il 17 agosto del 1980. Fa il suo esordio nel mondo della musica giovanissima, ha infatti appena 18 anni quando incide Unforgivable Sinner, uno dei suoi brani di maggior successo.

Nel 1999 esce così il suo primo album, intitolato Playing My Game. L’album contiene inoltre Where I’m Headed e Sitting Down Here, altri due enormi successi che spingono l’album a vendere tre milioni di copie.

Dopo una lunga assenza, la Marlin torna a fine 2003 con Another Day, il suo secondo album, trainato dal singolo You Weren’t There, a cui faranno seguito la title track Another Day e Sorry. Questo album nel complesso vende bene ma niente a che vedere col successo del disco d’esordio.

Good Girl Gone Bad

Nel 2005, Lene da alle stampe il suo terzo album Lost in a Moment, con i singoli How Would It Be e What if. Per la prima volta dall’inizio della sua carriera non arriva al primo posto della classifica norvegese, dove si fermerà al quarto posto.

In Italia non va oltre la quindicesima posizione mentre nel mercato asiatico, dove la Marlin era poco conosciuta, ottiene un grande e inaspettato successo. Nel 2008 Lene sforna un nuovo successo mondiale, scrivendo per Rihanna: Good Girl Gone Bad.

Un anno dopo esce il suo nuovo album Twist the Truth, con il singolo apripista Here We Are, che però non riscuote il successo sperato. Ad oggi è il suo ultimo album di inediti.

Gli ultimi anni

In questi ultimi anni di Lene si sono letteralmente perse le tracce dal punto di vista discografico. Nella vita privata ha invece una relazione che va a gonfie vele con l’attore norvegese Kåre Conradi, dal quale qualche mese fa ha avuto una figlia, Elle.

Dal 2017 al 2019 Lene è tornata sulle scene, quanto meno nel suo paese, è stata infatti coach del talent show The Voice.