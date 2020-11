Chi è Asap Rocky? Conosciamo meglio il nuovo fidanzato di Rihanna

Sono anni, per la precisione dal 2013 che si parla di una storia d’amore tra Asap Rocky e la collega Rihanna. I tempi sono a quanto pare maturi.

Asap Rocky

Secondo i beni informati la cantante delle Barbados infatti dopo la fine della storia con il miliardario Hassan Jemeel a gennaio 2020 si sarebbe fidanzata, finalmente, con Asap Rocky, famosissimo in America, un pò meno in Italia, conosciamolo meglio.

Asap, il cui vero nome è Rakim Athelaston Mayers, è nato a New York, il 3 ottobre del 1988. Dopo un infanzia non facile, fa il suo esordio giovanissimo nel 2001 con la crew Asap Mob e parallelamente inizia la sua carriera solista, una carriera di successo.

Asap e il successo

Nella sua carriera Asap Rocky ha pubblicato come solista tre album e ha collaborato con diverse star internazionali: Alicia Keys, Selena Gomez, Lana Del Rey Thirty Seconds to Mars e tanti altri. Ha venduto diversi milioni di copie.

Ha inoltre lavorato come modello per noti bran e come attore ha partecipato ad alcuni film come Zoolander 2, Vite da popstar e All rise oltre ad alcuni camei in serie televisive di successo.

Rihanna e Asap

Tra le tante star con cui ha collaborato Asap c’è naturalmente Rihanna, per la quale il rapper ha persino aperto i concerti sin dai primi anni 10. Nel videoclip di Fashion Killa, uno dei brani più famosi di Asap, Rihanna compare in veste di attrice.

Non è un caso infatti che già nel 2013, dopo la fine del flirt che la cantante aveva avuto all’epoca con il collega Drake si vociferasse che i due fossero diventati una coppia.

La smentita dai portavoce di Rihanna in quel settembre del 2013 subito appena dopo l’uscita delle indiscrezioni fu secca e immediata. Oggi a distanza di sette anni, invece, niente è trapelato dal quartier generale della cantante e questo ci induce a pensare che la storia stavolta, sia reale.