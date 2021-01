Che fine ha fatto Leona Lewis? Scopriamo cosa fa oggi la cantante

Leona Lewis è diventata famosa in tutto il mondo nel 2006, anno in cui vince la terza edizione di X Factor, in Inghilterra. Nella sua carriera ha venduto la bellezza di 30 milioni di copie di dischi. Ripercorriamo la sua storia e scopriamo cosa fa adesso.

Leona Lewis, il successo

Leona Lewis nasce a Londra, il 3 aprile del 1985. Il suo esordio discografico è datato 2007, dopo aver vinto X Factor l’anno precedente. L’album, intitolato Spirit, contiene i singoli Bleeding Love, Better in Time, I Will Be. Un successo clamoroso.

Due anni dopo è la volta di Echo, con Happy e I Got You come singoli. L’album vende bene, ma niente rispetto ai numeri dell’esordio. Al punto che si può parlare quasi di flop, per un lavoro comunque che ha venduto oltre due milioni di copie.

Glassheart

Tre anni dopo, nel 2012, la Lewis torna nel mercato discografico con Glassheart, il suo terzo lavoro. L’album con i singoli Trouble e Lovebird si rivela un insuccesso.

Nel 2013 è la volta dell’album natalizio Christmas, with Love, che trainato dal singolo One More Sleep, fa decisamente meglio in termini di vendite del precedente lavoro.

Nel 2015 esce I Am, il quinto album della Lewis, che sebbene di buona fattura, si rivela un flop per quanto concerne le vendite. Tra i brani, Fire Under My Feet, Thunder e The Essence of Me.

Gli ultimi anni

In questi ultimi anni, Leona si è dedicata al teatro, dove ha fatto parte del cast del musical Cats, al cinema, dove ha recitato in Walking on Sunshine e soprattutto alla televisione.

La Lewis, infatti, è stata giudice di The Voice UK, di X Factor UK e di Queen of Drags Germany. Ha inoltre recitato nella seconda stagione della serie televisiva The Oath.

Nel 2019, ha sposato Dennis Jauch, uno dei ballerini che faceva parte del cast del suo primo tour. I due si frequentavano da otto anni.