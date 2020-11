Che fine ha fatto Lighea? Scopriamo cosa fa oggi la cantautrice

Lighea, molto popolare nella seconda metà degli anni novanta grazie in particolare al successo del brano Rivoglio la mia vita, presentato al Festival di Sanremo. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso la cantautrice.

Lighea a Sanremo

Tania Montelpare, in arte Lighea, nasce a Fermo, l’11 novembre del 1970. Il suo esordio, avviene nel 1989, al Festival di Castrocaro con il brano Non c’è più verità. Ma solo 4 anni dopo, sempre a Castrocaro, Lighea ottiene il primo posto con Siamo noi quelli sbagliati.

L’anno dopo partecipa a Sanremo Giovani con Possiamo realizzare i nostri sogni, antipasto del suo primo album che esce dopo il Festival: Non siamo eroi.

Il successo vero e proprio arriva l’anno dopo, sempre al Festival, con Rivoglio la mia vita. Il secondo album porta semplicemente il suo nome e oltre al brano presentato al Festival, grande successo ottiene anche l’intensa Le cose che non riusciamo a terminare mai.

Il Teatro

Nel 1996, esce il terzo album, Impara a dire no. Subito dopo canta la sigla della serie tv Dio vede e provvede insieme a Fausto Leali. L’anno dopo è la voce del cartone La Principessa Sissi.

Nel 1999 esce il singolo Ci sei perché, cover di un brano di Luca Carboni. Da questo momento però iniziano i dissidi di Lighea, come racconterà in alcune interviste, con la casa discografica, che non promuove, secondo l’artista, il lavoro.

Tania fa il suo esordio a teatro nel 2002 nel musical Joseph e la strabiliante tunica dei sogni. Tre anni dopo duetta con Marco Armani in Nessuna ragione e subito dopo è nuovamente a teatro in Cleopatra.

Tania

Nel 2006, trainato dal singolo Ho, esce l’album Tania, che arriva a vendere 10 mila copie. Nel 2009 esce il singolo Miele e veleno, a cui farà seguito tre anni dopo, quello che ad oggi è l’ultimo album in studio di Lighea.

Temeraria, è il titolo e contiene nuove versioni dei suoi successi e sei inediti, tra cui il singolo Le viole. In questi ultimi anni, Lighea si è dedicata alla ricerca di nuovi talenti.