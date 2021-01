Che fine ha fatto Lionel Richie? Scopriamo cosa fa oggi il cantante

Lionel Richie ha venduto oltre cento milioni di copie dei suoi album, prima con i Commodores e poi da solista. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso.

Lionel Richie, il successo

Lionel Brockman Richie Jr. nasce a Tuskegee, il 20 giugno del 1949. Dopo esser stato il leader dei Commodores negli anni 70 col quale incise diverse hit come Easy, Sweet Lady e Oh No, inizia la carriera solista con l’album dal titolo eponimo del 1982 e il singolo Truly.

Un anno dopo è la volta di Can’t Slow Down, che contiene la celebre All Night Long e diversi altri brani di successo come Hello, Penny Lover e Stuck on You. Nel 1986, Lionel torna con Dancing on the Ceiling, trainato da Say you, Say me.

Richie è all’apice del successo e si ferma, inaugura gli anni 90 con un best of e torna con un disco di inediti nel 96, Louder Than Words a cui segue due anni dopo, Time. Entrambi gli album appaiono poco ispirati e non vendono come i precedenti.

Gli anni 2000

Negli anni 2000, troviamo un Lionel decisamente più prolifico. Renaissance inaugura il decennio, tra i brani Angel e Dance the Night Away. Nel 2004, è la volta di Just for you, che oltre alla title track contiene anche Long, Long Way to Go e I Still Believe, che ottengono un buon successo.

Mentre nel 2006, Richie da alle stampe Coming Home, con i singoli Why, I Call it Love e All Around the World. Just Go, del 2009 si fa ricordare per le diverse collaborazioni con artisti più giovani, come in I’m in Love con Ne-Yo e I’m Not Okay con i The Dreams.

Gli ultimi anni

Nel 2012, Lionel torna sul mercato discografico con l’album Tuskegee, un lavoro che riprende i suoi più grandi successi rivisitati per lo più in chiave country con prestigiosi ospiti del genere, come Willie Nelson, Shania Twain, Blake Shelton e tanti altri.

Da allora Richie non ha più pubblicato album di inediti, ma non ha fatto mancare la sua presenza live. La Disney è attualmente al lavoro per un film ispirato alle sue canzoni, un musical, dal titolo provvisorio All Night Long che dovrebbe uscire quando finiranno le restrizioni legate al Covid 19.