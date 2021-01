Che fine ha fatto Shania Twain? Scopriamo cosa fa oggi la cantautrice

Shania Twain è diventata famosa in tutto il mondo nei primi anni novanta. Nella sua carriera ha venduto sessantacinque milioni di copie. Ripercorriamo la sua storia artistica e scopriamo cosa fa adesso.

Shania Twain, gli inizi

Eilleen Regina Edwards, in arte Shania Twain, nasce a OC Windsor, il 28 agosto del 1965. Il suo esordio discografico è datato 1993 con l’album che porta il suo nome. Tra i brani, What Made You Say That, Dance with the One That Brought You e You Lay a Whole Lot of Love on Me.

Questo lavoro non ha molto successo ma verrà recuperato dai fans dopo le clamorose vendite del suo secondo album di due anni più tardi The Woman in me.

Home Ain’t Where His Heart Is (Anymore), hose Bed Have Your Boots Been Under? Any Man of Mine, sono i brani che trascinano l’album nelle classifiche di tutto il mondo.

Come on Over

Nel 1997 è la volta di un altro grandissimo successo, l’album Come on Over, che vende oltre trenta milioni di copie. That Don’t Impress Me Much, Man! I Feel Like a Woman!, You’re Still the One, sono solo alcuni dei tanti singoli estratti.

Dopo qualche anno di silenzio, la Twain torna nel 2002 con l’album Up!. Il disco vende meno dei suoi illustri predecessori, ma stiamo parlando comunque di una decina di milioni di copie. Tra i brani, I’m Gonna Getcha Good!, She’s Not Just a Pretty Face e Forever and for Always.

Gli ultimi anni

Dopo Up! Escono raccolte, live, libri, film sulla sua vita, programmi tv con lei protagonista e qualche inedito a corredo. In varie interviste non nasconde di avere un blocco creativo che l’ha colpita dopo la separazione col marito.

Nel 2017, a distanza di ben quindici anni dal suo ultimo album di inediti, la Twain è tornata con l’album Now, dal quale sono stati estratti i singoli Life’s About To Get Good e Swingin’ with My Eyes Closed. Tuttavia Now, commercialmente si rivela un flop.