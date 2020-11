Che fine ha fatto Luis Miguel? Scopriamo cosa fa oggi il cantante

Luis Miguel è considerato il cantante più di successo della storia della musica dell’America Latina, divenuto famosissimo anche in Italia con la celeberrima Noi, ragazzi di oggi. Ripercorriamo le tappe salienti della sua storia artistica e scopriamo cosa fa adesso.

Luis Miguel

Luis Miguel Gallego Basteri nasce a San Juan, il 19 aprile del 1970. Quando partecipa al Festival di Sanremo nel 1985 con Noi, ragazzi di oggi, scritta da Toto Cutugno, Luis è già una star, quanto meno dalle sue parti, avendo inciso diversi album e lanciato alcuni singoli di successo, ad appena 15 anni.

Con il successo del brano sanremese gli si spalancano le porte dei mercati discografici europei. Un successo crescente che si consolida negli anni novanta, in particolare grazie a due album Romance e Segundo romance che vendono tantissimo in tutto il mondo.

I tour mondiali

Altro grande album di successo è Amarte es un placer datato 1999, con il quale Luis parte per un tour mondiale di oltre cento concerti registrando numeri da capogiro.

Numeri destinati addirittura a essere battuti dal tour del album México en la piel, uscito nel 2004. Miguel starà in tour per due anni e mezzo di seguito, frantumando ogni record di presenze e di incassi.

Altro lunghissimo tour di successo è quello che segue nel 2010 all’album che porta il suo nome, che durerà addirittura fino al 2013.

Gli ultimi anni

In questi ultimi anni Luis ha pubblicato un solo album di inediti, México por siempre, a ben sette anni di distanza da Luis Miguel del 2010. Album che, inutile dirlo è stato un altro grande successo e che lo ha tenuto impegnato in tour per altri due anni.

Nel 2018 è stata prodotta una serie tv sulla sua vita intitolata Luis Miguel La Serie, che si sofferma in particolare modo sulla infanzia del cantante, contrassegnata dalla scomparsa della madre e dal difficile rapporto col padre.