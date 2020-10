Che fine ha fatto Marcella Bella? Scopriamo cosa fa oggi la cantante

Marcella Bella è una delle cantanti italiane più amate. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso.

Marcella Bella

Marcella Bella, all’anagrafe Giuseppa Marcella Bella nasce a Catania, il 18 giugno del 1952. Il suo nome è legato indissolubilmente a Montagne Verdi, che Marcella presenta al Festival di Sanremo nel 1972. Il brano, pur arrivando settimo nella kermesse, diventa un successo clamoroso.

Cespuglio, così vieni soprannominata all’epoca per via della sua folta chioma pubblica il suo primo album Tu non hai la più pallida idea dell’amore, che contiene i singoli Un sorriso e poi perdonami e Sole che nasce sole che muore.

Ma sono tanti i successi di Marcella negli anni 70: Io domani, Questa è la verità, Nessun mai, E quando, Abbracciati, Andare. Gli anni 80 non sono da meno, inaugurati con il singolo Baciami, ma il bello deve ancora venire.

Nell’aria

Nel 1982 Marcella con l’album Problemi da il via il suo sodalizio con Mogol che per lei scrive l’anno dopo, Nell’aria, uno dei brani manifesto degli anni ottanta. Altro singolo che vende bene è L’ultima poesia, del 1985, in coppia col fratello Gianni Bella.

Nel 1986, altro importante successo, con Senza un briciolo di testa, con la quale arriva terza a Sanremo. Sesto posto nel 1987 con Tanti auguri, quarto nel 1988 con Dopo la tempesta. Nel 1990 è ancora in gara con Verso l’ignoto, con Gianni, altro singolo di successo.

Gli ultimi anni

Dopo l’insuccesso dell’album Sotto il vulcano, nel 1991, dovuto a una totale assenza di promozione, Marcella lascia la casa discografica e nel corso degli anni 90 rilascerà album prevalentemente celebrativi. Nel 2002 esce l’album Passato e presente, con alcuni inediti. Nel 2006 e 2007 torna a Sanremo, rispettivamente con Uomo bastardo e Forever per sempre, in coppia con Gianni.

In questi ultimi anni Marcella ha fatto anche tv: I raccomandati, Ora o mai più. Fatto uscire raccolte e due soli album di inediti: Femmina Bella nel 2012 e Metà amore, metà dolore, nel 2017, album interamente prodotto da Mario Biondi.

Lo scorso anno è uscito 50 anni di Bella Musica contenente un libro, un doppio cd con la registrazione di un intero spettacolo al Teatro Brancaccio di Roma più un inedito dal titolo Ti mangerei.