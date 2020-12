Che fine ha fatto Marco Conidi? Scopriamo cosa fa oggi il cantautore

Marco Conidi è diventato popolare negli anni novanta grazie alle sue partecipazioni al Festival di Sanremo. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa oggi il cantautore.

Marco Conidi, gli inizi

Marco Conidi nasce a Roma, il 15 agosto del 1966. Fa il suo esordio nel 1989 con l’album Ferragosto 66. Due anni dopo insieme a Rosario Di Bella e Bungaro, si presenta a Sanremo Giovani con il brano E noi qui che ottiene un buon successo. Esce così il suo secondo album Marco conta uno, due, tre.

Nel 92 esce il suo terzo album C’è in giro un’altra razza, il suo lavoro più noto, grazie anche alla ristampa l’anno dopo con l’aggiunta del brano sanremese Non è tardi, altro buon successo.

Dopo l’ep Stella di città del 94, Marco rilascia nel 1998, un album intitolato col suo nome che contiene la versione italiana di One Step Up di Bruce Springsteen, Un passo via da te, autorizzata dal Boss che l’ha anche recentemente inclusa in una sua personale playlist su Spotify.

Nuove regole

Nel 2005 Conidi torna alla musica con un lavoro importate: Nuove regole, che vede la collaborazione di Gianmarco Tognazzi, Sergio Cammariere, Flaminio Maphia. Due anni dopo è la volta di Miracoli non se ne fanno, col singolo Ti do di me.

Nel 2011 Marco pubblica l’album Cinque anni che contiene inediti, provini e rarità del periodo che va dal 93 al 97. In questi insieme a Edoardo Pesce, Luca Angeletti e Giorgio Caputo da vita a L’Orchestraccia un gruppo folk romano al quale di volta in volta si aggiungono nuovi elementi.

Con L’Orchestraccia Marco incide due album Sona Orchestraccia Sona e Canzonacce tenendo diversi concerti e apparendo diverse volte anche in tv.

Il Cinema

Negli ultimi anni Conidi ha preso parte in qualità di attore a diversi film per il cinema e la televisione. Al cinema lo abbiamo visto tra gli altri in Diaz, Buongiorno papà, Smetto quando voglio, La casa di famiglia e Non ci resta che il crimine.

In tv, ha recitato nella serie Romanzo Criminale, Il giudice meschino, Il sistema, Rocco Schiavone e Immaturi.