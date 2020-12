Che fine ha fatto Mario Castelnuovo? Scopriamo cosa fa oggi il cantautore

Mario Castelnuovo è diventato popolare negli anni 80 grazie alle sue partecipazioni a Sanremo. Una carriera sempre nel nome della qualità. Ripercorriamo la sua storia artistica e scopriamo cosa fa adesso.

Mario Castelnuovo, gli inizi

Mario Castelnuovo nasce a Roma, il 25 gennaio del 1955. Inizia la sua carriera nei primi anni 80, scoperto da Amedeo Minghi. Il suo esordio discografico è con il 45 giri Oceania / Sangue fragile, un discreto successo.

Nel 1982 presenta a Sanremo il brano Sette fili di canapa a cui fa seguito l’album con lo stesso titolo, che ottiene ottimi riscontri. Castelnuovo affronta il suo primo tour, insieme a Marco Ferradini e Goran Kuzminac.

Per promuovere la tournée esce un Q Disc dei tre artisti, contenente un brano, Oltre il giardino, cantato insieme più un brano a testa. La canzone di Mario è Perché non sorridi?. Due anni dopo Mario è ancora a Sanremo con Nina, che diventerà la sua canzone di maggior successo.

Un autore di qualità

Nel 1985 Mario pubblica È piazza del Campo, un album dai suoni più ricercati rispetto ai precedenti sonori. Due anni è ancora a Sanremo con Madonna di Venere. Sia il brano, sia l’album Venere, ottengono minore successo rispetto ai primi lavori.

Castelnuovo è un autore decisamente prolifico e già nel 1988 pubblica il nuovo album Sul nido del cuculo. Dopo il best con inediti del 91 Come sarà mio figlio, nel 93 è la volta dell’album Castelnuovo.

Mario non si risparmia neanche come autore e in questi anni scrive per Paola Turci, Formula 3, Alessandro Haber, Umberto Bindi. Farà uscire poi gli album Signorine adorate nel 96 e Buongiorno nel 2000.

Gli ultimi anni

In questi ultimi anni Mario ha pubblicato due album di inediti Com’erano venute buone le ciliegie nella primavera del ’42 nel 2005 e nel 2014 Musica per un incendio.

Nel 2009 ha dato alle stampe il suo primo libro Il badante di Che Guevara. Lo scorso anno è uscito Guardalalunanina, un cofanetto contenente un doppio cd registrato dal vivo e un libro di poesie.