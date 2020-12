Che fine ha fatto Matteo Becucci? Scopriamo cosa fa oggi il cantante

Matteo Becucci è diventato popolare nel 2009, grazie alla vittoria nella seconda edizione del talent show X Factor. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso il cantante.

Matteo Becucci, gli inizi

Matteo Becucci nasce a Livorno, il 4 agosto 1970. Inizia la sua carriera già nei primi anni novanta militando in diversi gruppi. Nel 2003 pubblica il suo primo album solista: Liberi di mente.

La sua carriera prende una decisa svolta quando nel 2009, coadiuvato da Morgan si aggiudica la vittoria di X Factor con il brano Impossibile. Segue l’ep che porta lo stesso titolo e che contiene le cover cantate da Matteo durante il programma. L’ep diventa disco d’oro.

Nello stesso anno esce l’album: Cioccolato, amaro e caffè, dal quale vengono estratti i singoli: Ti troverò (I didn’t know), Sei unica (Everything) e la title track. La particolarità di questo lavoro sta nel fatto che è composto da nove celebri brani stranieri adattati in italiano da Matteo.

Dopo X Factor

Matteo torna nel 2011 con il singolo La cucina giapponese a trainare l’album che porta il suo nome. Seguono i singoli Fare a meno di te ed Era di maggio. Negli anni successivi pubblica i singoli Fammi dormire nel 2013 e nel 2014 L’onda del destino.

Nello stesso anno partecipa a Tale e Quale Show classificandosi al terzo posto e quarto a Tale e Quale Show il torneo. Esce così il suo nuovo album Tutti quanti Mery, anticipato dal singolo Mery. Il secondo brano estratto dall’album è L’elefante.

Gli ultimi anni

Dal 2018 Becucci è diventato Vocal Coach di Tale e Quale Show, dimostrando il suo particolare feeling col programma, sostituendo Silvio Pozzoli.

Nel 2019 ha pubblicato inoltre un nuovo singolo, intitolato Lontano dagli alberi. Insieme ad altri artisti ha realizzato lo scorso mese il brano You Are My Friend per il quale è stato anche girato un videoclip.