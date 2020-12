Che fine hanno fatto gli Aram Quartet? Scopriamo cosa fanno oggi i membri della band

Gli Aram Quartet sono stati i vincitori della prima edizione di X Factor, sconfiggendo in finale Giusy Ferreri. Ripercorriamo la loro carriera e scopriamo cosa fanno adesso i membri della band.

Aram Quartet, X Factor

Antonio Maggio, Raffaele Simone, Antonio Ancora, Michele Cortese, sono gli Aram Quartet, band pugliese, che nel 2008 vince la prima edizione italiana del celebre talent show X Factor.

Guidati da Marco Morgan Castoldi e dal coach Gaudi, la band riesce nell’impresa durante le puntate di non finire mai al televoto, grazie a una serie di convincenti rivisitazioni di brani come Un’emozione da poco di Anna Oxa e Per Elisa di Alice.

In finale cantano l’inedito Chi (Who) battendo Giusy Ferreri e la decisamente più commerciale Non ti scordar mai di me. I nostri si aggiudicano il premio che consiste in un contratto di 300 mila euro con la Sony BMG.

Il pericolo di essere liberi

Subito dopo la fine del programma esce l’ep ChiARAMente contenente i brani interpretati durante la trasmissione. Il gruppo prova a partecipare al Festival di Sanremo ma viene escluso.

Nel 2009 esce il loro vero primo album Il pericolo di essere liberi, contenente dodici brani inediti, tra cui il singolo Il pericolo è il mio mestiere, Il futuro non è più quello di una volta, Come quando fuori piove.

Nonostante il budget messo a disposizione l’album arriva solo alla ventisettesima posizione in classifica e il contratto con la Sony BMG non viene rinnovato. A questo punto il gruppo si scioglie.

Dopo gli Aram Quartet

Tra i componenti della band, Michele Cortese ha intrapreso la carriera solista pubblicando tre album e diversi singoli. In questi anni ha avuto particolare successo in Spagna.

Due album e svariati singoli anche per Antonio Maggio che può vantare anche una vittoria nella sezione giovani del Festival di Sanremo nel 2013 col brano Mi servirebbe sapere.