Che fine ha fatto Memo Remigi? Scopriamo cosa fa oggi il cantante

Memo Remigi con la celebre Innamorati a Milano, negli anni sessanta, ha fatto sognare l’Italia intera. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso.

Memo Remigi

Memo Remigi, pseudonimo di Emidio Remigi, è nato ad Erba, il 27 maggio del 1938. Dopo aver inciso alcuni 45 giri nei primi anni sessanta, Memo rilascia quello che sarà il suo più grande successo: Innamorati a Milano, nel 1965.

Nel 1967 è al Festival di Sanremo in coppia con Sergio Endrigo con Dove credi di andare. Tornerà al Festival della canzone italiana, altre due volte, nel 1969 con Una famiglia, in coppia con Isabella Iannetti, e nel 1973 con Il mondo è qui.

Emme come Milano

Nella seconda metà degli anni 70, Memo si dedica alla scrittura per altri interpreti: Ombretta Colli, Orietta Berti, Ornella Vanoli. Tra i brani di successo, Cerchi nell’acqua e Io ti darò di più. Scrive anche canzoni per Lo Zecchino d’oro.

Ma Memo rappresenta per tutti Milano, inevitabile l’album omaggio dal titolo Emme come Milano. Remigi si cimenta inoltre con la Radio e la Televisione. Per un gradino in più, A modo mio, L’inquilino del piano di sotto, sono solo alcuni dei programmi di successo di cui Memo è protagonista.

Se sul mercato discografico usciranno per lo più raccolte, Memo in tv negli anni 80 è nel cast di Fantastico 2, inviato per il Festival di Sanremo. Negli anni novanta è al timone delle trasmissioni mattutine della Rai, come Detto tra noi mattina e Unomattina.

Gli ultimi anni

In questi ultimi anni Memo è stato presente in tv, dove ha concesso diverse interviste. Dal 2017 è ospite fisso di Propaganda Live programma condotto da Diego Bianchi su LA7, dove ad emergere sono la sua simpatia e comicità.

Nel 2019, meglio tardi che mai, come si suol dire in questi casi, ha esordito al cinema, in Se mi vuoi bene per la regia di Fausto Brizzi.