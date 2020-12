Che fine ha fatto Neffa? Scopriamo cosa fa oggi il cantante

Neffa è diventato molto popolare nella seconda parte degli anni novanta, in ambito squisitamente rap per poi nel corso degli anni è cresciuto molto anche in ambito mainstream. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo quali sono i suoi ultimi progetti.

Neffa, gli inizi

Giovanni Pellino, in arte Neffa è nato a Scafati, il 7 ottobre del 1967. Dopo l’esperienza in qualità di batterista del gruppo hardcore Negazione, e un album con il collettivo Sangue Misto, fa il suo vero e proprio esordio con l’album Neffa e i Messaggeri della Dopa, nel 1996.

L’album contiene la splendida Aspettando il sole. Due anni dopo è la volta di 107 elementi, uno degli album rap più apprezzati dalla critica, con i singoli Vento freddo e Suona ancora.

Nel 2001, Neffa abbandona il rap per incidere un lavoro soul pop Arrivi e partenze. Un vero e proprio nuovo inizio per Giovanni. La mia signorina e Alla fermata sono singoli decisamente di successo.

Il Mondo nuovo

Nel 2003 è la volta de I molteplici mondi di Giovanni, il cantante Neffa, che contiene la hit Prima di andare via. Nel 2004 è a Sanremo con il brano Le ore piccole. Nel 2006 esce uno dei suoi album migliori, Alla fine della notte, con diversi brani di successo: Il mondo nuovo, Cambierà, Passione.

Tre anni dopo altro grande album Sognando contromano, con i singoli Lontano dal tuo sole e Nessuno. Nel 2010, insieme a J-Ax da vita ai Duo di picche e all’album C’eravamo tanto odiati. Tra i brani Fare a meno di te e Faccia come il cuore.

Nel 2013, altro ottimo album che ottiene un grande successo è Molto calmo, con i singoli oltre alla title track, Quando sorridi e Per sognare ancora.

Gli ultimi anni

L’ultimo lavoro in studio di Neffa, risale al 2015 ed è l’album Resistenza che contiene la hit Sigarette. Colpisci e Un piccolo ricordo di Maria, sono gli altri singoli.

Nel 2016 l’album viene ristampato con l’aggiunta del brano Sogni e nostalgia presentato a Sanremo. In questi ultimi anni Neffa ha collaborato con altri artisti come Rocco Hunt ed Elodie, ma non ha rilasciato nuovi brani a suo nome.