Che fine ha fatto Pixie Lott? Scopriamo cosa fa oggi la cantante

Pixie Lott ha avuto un successo clamoroso sin dai suoi esordi nel 2009, vendendo milioni di copie. Sono anni, sette ormai, che però si attende il suo nuovo album di inediti. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo se c’è qualche novità in arrivo.

Pixie Lott, il successo

Victoria Louise Lott in arte Pixie Lott, nasce a Londra, il 12 gennaio 1991. Dopo aver lavorato in alcuni importanti musical da giovanissima, fa il suo esordio discografico nel 2009, con l’album Turn it Up.

Dall’album oltre alla title track vengono estratti svariati singoli, su tutti Mama Do (Uh Oh, Uh Oh) e Boys and Girls, che fanno diventare Pixie sin da subito popolare in tutto il mondo. Anche Cry Me Out e Gravity, gli altri due singoli sono altrettante hit.

Il successo è confermato dalla riedizione dell’album in formato deluxe l’anno dopo e dall’esordio al cinema per la Lott, nel divertente film: Fred: The Movie, per la regia di Clay Weiner.

Young Foolish Happy

Sul finire del 2011, Pixie torna sulle scene con Young Foolish Happy, trainato dai singoli All About Tonight, What Do You Take Me For? Kiss The Stars. L’album vende bene ma senza ripetere l’exploit del precedente lavoro.

Nel 2014 è la volta di Pixie Lott, che vende ancor meno del precedente. Tra i brani, Nasty, Lay Me Down e Ain’t Got You. Non è un caso che lo stesso anno, la casa discografica cerca di rilanciare la cantante e di attutire le perdite, dando alle stampe, Platinum Pixie: Hits.

Questa raccolta, contiene anche oltre alla quasi totalità dei singoli di Pixie, Caravan of love, cover del successo, datato 1985 degli Isley-Jasper-Isley.

Gli ultimi anni

In questi ultimi anni, Pixie ha partecipato all’edizione inglese di Ballando con le stelle, Strictly Come Dancing, come concorrente, nel 2014 e nel 2017, fino ad oggi, è uno dei giudici di The Voice Kids Uk.

Nel 2016 collabora con Shaggy nel brano A Real Good Thing e un anno dopo con DJ Anton Powers nel brano Baby e in Won’t Forget You, col feat. di Stylo G. Durante il lokdown, la cantante ha rivelato di stare ultimando l’album del ritorno, che dovrebbe dunque uscire entro quest’anno.

Nel frattempo, un paio di mesi fa ha pubblicato una cover di Landslide dei Fleetwood Mac per sostenere una causa umanitaria.