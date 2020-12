Che fine ha fatto Riccardo Maffoni? Scopriamo che fine ha fatto il cantautore

Riccardo Maffoni è diventato popolare nel 2006 grazie alla vittoria del Festival di Sanremo nella sezione giovani con la canzone Sole negli occhi. Ripercorriamo la sua storia artistica e scopriamo cosa fa adesso il cantautore.

Riccardo Maffoni, gli inizi

Riccardo Maffoni nasce a Orzinuovi, il 2 giugno del 1977. Inizia la sua carriera in ambito musicale nei primi anni 2000, partecipando a diversi concorsi nazionali e ottenendo sin da subito diversi riconoscimenti.

Tra i quali ricordiamo, il Premio Ciampi, la Targa Stream al Premio Recanati e soprattutto vince nel 2002 il Festival di Castrocaro, col brano Le circostanze di Napoleone che gli permette l’accesso a Destinazione Sanremo.

Nel 2004 esce il suo primo album Storie di chi vince a metà, interamente scritto da Riccardo. Al suo interno, il singolo Uomo in fuga, dedicata a Marco Pantani.

Sanremo

In questi anni Riccardo apre i concerti dei Nomadi ed è ormai pronto per il grande salto, che avviene due anni dopo con la vittoria della sezione giovani del Festival di Sanremo, con la canzone Sole negli occhi. Viene così ripubblicato il suo primo album con l’aggiunta del brano vincitore e di Ti aspetterò.

Nel 2008, Riccardo torna con l’album Ho preso uno spavento, anticipato dal singolo Vorrei sapere. Successivamente dopo aver aperto i concerti del tour di Francesco Renga, inizia un proprio tour acustico che lo porta a suonare anche negli Stati Uniti.

Gli ultimi anni

Tre anni dopo l’uscita del suo secondo album, Maffoni torna con un ep dal titolo 1977 con cinque cover di grandi classici rock e l’inedito You’re so good to me. Dopo sette anni di silenzio, nel 2018, il cantautore ritorna con l’album Faccia.

Oltre alla title track, Sette grandi è il secondo singolo estratto dall’album che contiene tra i 14 inediti, anche il brano Provate voi, con il quale Riccardo vince il Premio Peppino Impastato.