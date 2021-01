Che fine ha fatto Rick Astley? Scopriamo cosa fa oggi il cantante

Rick Astley è una diventato famosissimo sul finire degli anni 80, grazie alla sua voce profonda e a tanti singoli di successo. Nella sua carriera ha venduto oltre 40 milioni di copie, pur sparendo per lunghi periodi. Scopriamo cosa fa adesso e ripercorriamo le tappe salienti della sua storia artistica.

Rick Astley, il successo

Richard Paul Astley nasce a Newton-le-Willows, il 6 febbraio del 1966. Viene scoperto giovanissimo dal trio di produttori Stock, Aitken & Waterman, che confezionano per la sua voce i suoi primi due album, quelli che come si suol dire, segnano una carriera.

Whenever You Need Somebody del 1987, il suo primo album, è un grandissimo successo. Tra i singoli, Never Gonna Give You Up, Togheter Forever, Don’t Say Goodbye, It Would Take a Strong, Strong, Man, insomma, una serie di hit dietro l’altra.

Un anno dopo è la volta di Hold Me in Your Arms, che conferma il successo di Astley, pur vendendo meno del precedente lavoro. Tra i brani, Take Me To You Heart, She Wants to Dance with Me e Giving Up on Love.

Gli anni 90 e la crisi

Nel 1991, arriva il terzo album, Free, che si difende bene sul mercato, con brani come Cry for Help e Move Right Out. Due anni dopo, invece, Body & Soul si rivela un flop.

A questo punto Astley sparisce e di lui non si hanno più notizie per anni. Pubblica poi un paio di album negli anni 2000, Keep It Turned On nel 2001, seguito nel 2005 dall’album di cover Portrait.

Gli ultimi anni

Dopo anni di silenzio discografico, in cui non sono mancate le uscite di best of e raccolte a tema, con qualche inedito qua e la, Astley pubblica un nuovo album nel 2016, intitolato 50, come la sua età in quel momento.

L’album arriva al primo posto delle classifiche inglesi e quanto meno in patria, Rick torna a far parlare di se. Meno bene va due anni dopo con l’album Beutiful Life, che si ferma al sesto posto in Inghilterra, ma Astley è finalmente tornato ed è pronto a vivere una seconda giovinezza.