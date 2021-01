Che fine hanno fatto gli Oasis? Scopriamo cosa fanno oggi i fratelli Gallagher

Gli Oasis sono stati la band Brit Pop per eccellenza, che ha conosciuto il suo maggior momento di popolarità nella seconda parte degli anni novanta.

Purtroppo le continue liti tra i fratelli Gallagher, Noel e Liam, hanno fatto si che il gruppo si sciogliesse nel 2008. Anche se continuamente si rincorrono le voci di una possibile reunion. Ripercorriamo la loro storia.

Oasis, il successo

Gli Oasis si formano a Manchester nei primi anni novanta, guidati da Noel Gallagher, chitarrista e autore della quasi totalità dei brani e dal fratello Liam, alla voce. Il loro esordio è datato 1994 con l’album Definitely Maybe, che li pone subito all’attenzione generale grazie a brani del calibro di Supersonic, Live Forever, Cigarettes & Alcohol.

La consacrazione avviene un anno dopo con (What’s the Story) Morning Glory? In piena esplosione Brit Pop, l’album vende milioni di copie in tutto il mondo, grazie ai singoli Wonderwall, Don’t Look Back in Anger, Champagne Supernova.

Be here now, il loro terzo lavoro è del 97 e conferma gli Oasis su livelli di vendita straordinari, anche se rispetto ai primi due lavori, qualitativamente manca qualcosa. Tra i singoli, Stand by me e D’You Know What I Mean e All Around the World.

Gli anni 2000

Gli Oasis aprono gli anni 2000 con Standing on the Shoulder of Giants, un album che lo stesso Noel anni dopo definì poco ispirato. Meglio il successivo Heathen Chemistry, del 2002, con tra i singoli Little by Little e Stop Crying You Heart Out.

Nel 2005 è la volta di Don’t Believe the Truth, forse il loro miglior album dai tempi di (What’s the Story) Morning Glory? Con brani come Lyla, The Importance of Being Idle e Let There Be Love.

Tre anni dopo, esce quello che è ad oggi l’ultimo album di inediti degli Oasis: Dig Out Your Soul. Tra i brani, Falling Down, I’m Outta Time e The Shock of the Lightning.

Gli ultimi anni

In questi ultimi anni i fratelli Gallagher non se le sono di certo mandate a dire, anzi non hanno mai nascosto alla stampa i loro dissapori. Tuttavia nel corso degli anni le voci di una possibile reunion si sono fatte sempre più insistenti anche se ancora oggi non si è mai concretizzata.

Ultimi rumors parlano addirittura che Liam avrebbe proposto la reunion a Noel con un messaggio questo Capodanno. Ad ogni modo, entrambi hanno avviato una propria carriera solista.

Liam ha pubblicato due album: As You Were nel 2017 e Why Me? Why not del 2019. Noel, dopo un album live del 2009, ha pubblicato il suo esordio nel 2011 con l’album Noel Gallagher’s High Flying Birds, a cui hanno fatto seguito Chasing Yesterday nel 2015 e Who Built the Moon nel 2017, oltre a una serie di ep, l’ultimo dei quali è Blue Moon Rising di quest’anno.