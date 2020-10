Che fine ha fatto Rossana Casale? Scopriamo cosa fa oggi la cantante

Rossana Casale è una delle artiste più raffinate di casa nostra. Tante le canzoni che ha portato al successo nel corso degli anni. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso.

Rossana Casale, gli inizi

Rossana Casale nasce il 21 luglio del 1959 a New York da padre americano e madre italiana. La sua carriera inizia come corista nella seconda metà degli anni 70, partecipando ad album di grandi artisti: Mina, Vecchioni, Bennato Vasco e tanti altri.

Nel 1982 esce il suo primo singolo “Didin” firmato da lei stessa e dall’allora fidanzato Alberto Fortis. Di due anni più tardi è il suo album d’esordio prodotto dalla PFM esce il suo primo LP “Rossana Casale”con il quale vince la “Vela d’Argento”.

In seguito Rossana recita nel film di Pupi Avati ‘Una gita scolastica’, cantando anche due brani della colonna sonora composta da Riz Ortolani . Nel 1986 partecipa a Sanremo con ‘Brividi’ e nello stesso anno vince Premiatissima con ‘Nuova Vita’.

Il Jazz

Nel 1987 esce l’album ‘La Via dei Misteri’ e partecipa a Sanremo con il brano ‘Destino’. Due anni dopo torna al Festival con “A che servono gli Dei” e n contemporanea esce l’album “Incoerente Jazz”.

Nel 1991 è ancora a Sanremo con ‘Terra’ contenuta in ‘Lo stato naturale’. Nel 93 Rossana partecipa con Grazia Di Michele al Festival con “Gli amori diversi”. Subito dopo, esce l’album “Alba Argentina”.

“Jazz in me” è il lavoro successivo, il primo totalmente jazz per la Casale. Nel 96 è invece la volta di “Nella notte un volo”, a cui farà seguito nel 1999 ‘Jacques Brel in me’ e nel 2000 “Strani frutti”.

Gli ultimi anni

Nel corso di questi ultimi anni, in parallelo alla carriera musicale, Rossana ha partecipato a diversi musical di successo, ha insegnato in prestigiosi conservatori e ha fatto anche televisione, in particolare è stata Vocal Coach ad X Factor per diverse stagioni.

La sua discografia si è arricchita di nuovi lavori, sempre molto raffinati, con progetti legati a Billie Holiday e Giorgio Gaber, di grandi collaborazioni con i migliori jazzisti italiani e tantissimi concerti.

Con le amiche colleghe Mariella Nava e Grazia Di Michele è stata in tour questa estate. La scorsa settimana le tre artiste hanno rilasciato il brano “Segnali Universali”.