Che fine ha fatto Sade? Scopriamo cosa fa oggi la cantante

Sade, una voce meravigliosa che ha venduto ottanta milioni di dischi, grazie a canzoni eleganti e raffinate, dal sound pop jazz inconfondibile. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso la cantante.

Sade, gli inizi

Helen Folasade Adu in arte Sade nasce a Ibadan, il 16 gennaio del 1959, da padre nigeriano e madre inglese. Cresce in Inghilterra dove muove i primi passi in un paio di gruppi funk prima di fondare la band che porta il suo nome.

Diamond Life del 1984 è il primo album ed è già un successo da oltre sei milioni di copie vendute. Tra i brani, Smooth Operator, Your Love is King, e Hang on to your Love.

Un anno dopo è la volta di Promise, che contiene Is it a Crime, The Sweetest Taboo e Never as Good as the First Time. Altro grandissimo successo. Stronger than Pride di tre anni più tardi chiude gli anni 80 in maniera splendida per Sade e compagni. Tra i singoli Paradise e Turni my Back on you.

Soldier of love

Sade apre gli anni 90, pubblicando Love Deluxe, nel 92. Ennesimo grande successo, con brani del calibro di No Ordinary Love, Feel No Pain e Cherrish the Day. Da questo momento in poi però, gli album di inediti saranno intervallati da anni di silenzio.

Nel 2000, a distanza quindi di otto anni, esce Lovers Rock, con King of Sorrow e By Your Side, tra i singoli. Anche questo album, come tutti del resto, nella carriera di Sade, è un grande successo.

Non è da meno, anzi, il pluripreamiato Soldier of Love che arriva a distanza di dieci anni, con, oltre alla splendida title track, brani, come Babyfather, The Moon and the Sky e In Another Time.

Gli ultimi anni

In questi anni sono usciti best of, album live e appena un paio di inediti,ma del resto c’era da aspettarselo, visto le uscite diradate già a partire dagli anni novanta.

Nell’ottobre dello scorso anno è stato dato alle stampe il box set This Far, che contiene le versioni rimasterizzate di tutti i sei album d’inediti fino ad adesso pubblicati, in vinile nero da 180 grammi. Speriamo che questa uscita faccia da preludio al nuovo attesissimo lavoro.