Che fine ha fatto Seal? Scopriamo cosa fa oggi il cantante

Seal è diventato famoso in tutto il mondo negli anni novanta grazie a una serie di singoli di successo di genere Soul e R&B. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso il cantante.

Seal, il successo

Henry Olusegun Adeola Samuel in arte Seal, nasce a Londra, il 19 febbraio del 1963. Il suo esordio discografico è datato 1991 con l’album che porta il suo nome e contiene svariate hit, Killer, Crazy, Future Love Paradise, The Beginning e Violet.

Nel 1994 con Seal II, il cantante conferma il suo successo mondiale, grazie a brani del calibro di Prayer for the Dying , Newborn Friend e Kiss from a Rose, che è anche colonna sonora del film Batman Forever.

Nel 1998, dopo 4 anni di silenzio, Seal torna con Human Being, che vende meno dei predecessori ma che contiene ottime canzoni come la stessa Human Beings, Latest Craze e Lost My Faith.

Gli anni 2000

Nel 2001 è in programma l’uscita del nuovo album Togetherland, ma la casa discografica blocca la pubblicazione perché lo ritiene poco commerciale. Quello che doveva essere il singolo di lancio This Could Be Heaven esce all’interno della colonna sonora del film The Family Man.

Seal IV, esce nel 2003, trainato dal singolo Love’s Divine. Questo album vende molto meno dei precedenti, comunque più di un milione di copie. Va molto meglio con System, album del 2007 con la splendida Amazing.

Nell’album canta anche la moglie, la famosa top model Heidi Klum. Negli anni successivi escono poi diversi album di cover, best of e live, con qualche inedito qua e la.

Gli ultimi anni

Nel 2015, Seal ha dato alle stampe 7, il suo settimo album di inediti. Questo lavoro però non riesce a riportare il cantante sulla cresta dell’onda. Tra i brani Live on the Dancefloor e Daylight Saving.

Due anni più tardi è la volta di Standards, altro album di cover, a cui Seal ci ha abituato nel corso della sua carriera.