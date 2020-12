Netflix ha eliminato dal catalogo tutti i film in cui compare l’attore. Scoprite chi è, il perché è successo e diteci se, secondo voi, è la decisione giusta

Jack Sparrow nella saga de i Pirati dei Caraibi, Willy Wonka ne La Fabbrica di Cioccolato, il cappellaio matto in Alice in Wonderland. Questi sono solamente alcuni dei magnifici ruoli interpretati in maniera egregia dalla star hollywoodiana Jhonny Depp. Nell’ultimo periodo, però, l’attore americano non se la sta passando proprio benissimo e, a gettare benzina sul fuoco, ci ha pensato il colosso dello streaming, Netflix.

Tutti sanno che oltre ad essere un attore dalle doti straordinarie, capace di entrare nelle parti come pochi altri al mondo, Jhonny ha sempre vissuto una vita fuori dagli schemi.

L’ultimo scandalo che lo ha visto protagonista, è la causa fattagli perpetrare dalla sua ex moglie, l’attrice anch’essa americana Amber Heard. I due si sono sposati nel febbraio del 2014, per poi divorziare tre anni più tardi, nel 2017.

La loro separazione è stata tutt’altro che pacifica. Infatti, subito dopo il divorzio, la donna ha denunciato l’ex marito per violenze domestiche. Rumors che, fin dall’inizio, hanno gettato catrame sul nome e sulla carriera di Depp.

Successivamente, la testata giornalistica britannica, il The Sun, in uno dei suoi articoli, aveva definito Jhonny Depp un “picchiatore di mogli“. Parole che non sono andate giù all’interprete e che lo hanno portato a fare causa al giornale. Una causa che, però, ha miseramente perso.

Lui si è sempre difeso riguardo a queste scandalose accuse, tuttavia, non sono mai saltate prove che lo scagionano del tutto.

La decisione di Netflix sui film di Jhonny Depp

Netflix è ormai diventata una costante nella vita di molti. Costretti in casa dal lockdown mondiale, a quasi tutti sarà capitato di vedere un film o una serie tv sulla famosissima piattaforma di streaming online.

Netflix ha fatto molto parlare di se anche per delle prese di posizione, dopo che dei rumors hanno avuto come protagonisti alcuni attori presenti nei cast dei film in catalogo. Un esempio può essere ciò che è capitato a Elliot Page.

Dopo che Depp ha perso la causa conto il giornale inglese, un’altra importante decisione è stata presa in diversi paesi. Negli Usa e in Australia, infatti, Netflix ha deciso di eliminare tutti i film nei quali compare l’estroverso attore. Decisione giusta o sbagliata? Facile immaginare la mole delle discussioni sollevate dopo quanto accaduto.