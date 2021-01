Che fine ha fatto Stromae? Scopriamo cosa fa oggi il cantautore

Stromae è diventato famoso in tutto il mondo, agli inizi degli anni dieci, con soli due album, ma ricchi di singoli di successo. Un songwriter importante, su beat decisamente accattivanti, un mix perfetto che non poteva non riscuotere apprezzamenti. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso.

Stromae, gli inizi

Paul Van Haver in arte Stromae, nasce a Etterbeek, in Belgio, il 12 marzo del 1985. Il suo esordio discografico avviene nel 2010 con l’album Cheese. Alors on danse è il singolo che lo rende sin da subito popolare.

L’album è un concentrato di hip hop, soul e musica elettronica, irresistibile. Tra gli altri brani, meritano quanto meno una segnalazione, Silence, Te Quiero, Peace or Violence e Je Cours.

Stromae si presenta sin da subito come un talento purissimo, un vero e proprio cantautore che non ha paura di osare con il rap, la dance e la black music, un concentrato di stili, che lo rende assolutamente originale.

Il successo

Racine carrée, del 2013, è il secondo album ed è quello della consacrazione per l’artista belga. I testi sono più incisivi e personali e affascinano per la loro schiettezza, mentre il sound vira verso l’electro pop e la world music.

L’album è un capolavoro. Papaoutai, Tous les mêmes, Ta fête, Quand c’est?, Formidable, sono i singoli estratti. Milioni, le copie vendute. Stromae è cresciuto parecchio anche nelle performance live, indimenticabile a tal proposito, quella al Festival di Sanremo del 2014, che lascia di stucco gli spettatori presenti all’Ariston e quelli davanti alla tv, difficile trovare una tale intensità interpretativa.

Gli ultimi anni

Nel 2015, dopo aver contratto la malaria, che aveva contratto durante le date del tour che lo avevano portato in Congo, è costretto ad annullare i concerti. Un anno dopo, annuncia una pausa a tempo indeterminato, affermando di voler continuare a far musica, ma restando nell’ombra.

In questi ultimi anni, ha infatti collaborato con alcuni artisti, come il rapper francese Orelsan e i Coldplay. In una recente intervista, ha dichiarato: – “Lavoro tutti i giorni, lavoro con e per gli altri. Un album arriverà ad un certo punto, ma non ho davvero una data”.