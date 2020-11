Che fine ha fatto Tina Turner? Scopriamo cosa fa oggi la cantante

Tina Turner è una delle cantanti più famose al mondo, che ha venduto oltre cento milioni di copie. Ripercorriamo la sua gloriosa carriera e scopriamo cosa fa adesso.

Tina Turner

Tina Turner pseudonimo di Anna Mae Bullock è nata a Nutbush, il 26 novembre 1939. Dopo i successi in coppia con l’ex marito Ike Turner nella seconda metà degli anni 60: Proud Mary, River Deep – Mountain High e Nutbush City Limits, Tina inizia la carriera solista.

I primi 4 album a suo nome, usciti tra il 74 e il 79 sono un vero e proprio flop commerciale. Poi grazie a Roger Davies, il suo nuovo manager la carriera solista di Tina comincia a prendere il volo: Ball of Confusion, cover dei The Temptations è il suo primo successo.

Simply the best

Nel 1984 con l’album Private Dancer, trainato dal singolo What’s Love Got to Do with It un successo da oltre venti milioni di copie, Tina si consacra definitivamente come star assoluta.

Sono anni d’oro per la Turner che non sbaglia un colpo nel 1986 con Break Every Rule, seguito da Foreign Affair del 1989 che contiene il singolo The Best, uno dei suoi brani più celebri.

Nel 1991 esce la sua autobiografia che porta due anni dopo, al film Tina – What’s Love Got to Do with It diretto da Brian Gibson. Nel 1995 incide il brano GoldenEye, per la colonna sonora di James Bond. L’anno dopo esce Wildest Dreams nel 99 Twenty Four Seven, il suo ultimo album di inediti.

Gli ultimi anni

In questi ultimi anni Tina ha collaborato con molti artisti, ha rilasciato best of e album dal vivo, ha persino inciso 4 album col gruppo spiritual Beyond.

Ha scritto una seconda autobiografia ed è in uscita a dicembre il suo nuovo libro Happiness Becomes You: A Guide to Changing Your Life for Good, una guida per affrontare la vita con gioia e ottimismo.