Che fine ha fatto Tony Maiello? Scopriamo cosa fa oggi il cantautore

Tony Maiello, da X Factor alla vittoria a Sanremo Giovani, alla carriera come autore. Ripercorriamo la sua storia artistica e scopriamo cosa fa adesso Tony.

Tony Maiello, X Factor

Tony Maiello nasce a Castellammare di Stabia, il 15 marzo del 1989. Nel 2008 fa il suo esordio nel mondo musicale, prendendo parte alla prima edizione di X Factor, gareggiando nella squadra di Mara Maionchi e classificandosi al quarto posto.

La stessa Mara gli fa firmare un contratto con la sua etichetta discografica, la Non ho l’età, con la quale Tony pubblica il suo primo singolo, Mi togli il respiro. Subito dopo esce l’ep Ama calma.

Sanremo

Nel 2010, Maiello partecipa al Festival di Sanremo nella sezione giovani, vincendo con il brano Il linguaggio della resa. Dall’album, che porta lo stesso nome, vengono estratti i singoli Come gli altri ed Echo, in duetto con Brooke Borg.

Il successo però non arriva e Tony rescinde il contratto con l’etichetta di Mara Maionchi per firmare con Rosso al tramonto, con la quale nel triennio 2012-2015 rilascia diversi singoli.

Chi ha inventato i sentimenti, Farsi del male per sempre, Il resto è niente con Simonetta Spiri, Un punto e poi da capo con Claudia Magrè, Aria di Natale.

Gli ultimi anni

In questi ultimi anni Tony ha iniziato a scrivere con continuità per altri artisti, tra i suoi brani più celebri: 200 note per Laura Pausini, Guardami amore per Francesco Rengo, Credo per Giorgia e Come neve per la stessa Giorgia e Marco Mengoni.

Per quest’ultimo ha scritto anche la hit Muhammad Ali. Nel 2018 inoltre il brano Centomila Volte, cantato da Einar, ha vinto la sezione giovani del Festival di Sanremo.

Anticipato da svariati singoli, come Il mio funky, In alto, L’amore che conosco, Tony ha pubblicato nel 2018, l’album Spettacolo. Quest’anno Maiello è tornato con due nuovi brani: Non fa mai male e Da quando non ci sei tu.