Che fine ha fatto Tracy Spencer? Scopriamo cosa fa oggi la cantante

Tracy Spencer è diventata famosa nella seconda metà degli anni ottanta grazie a una manciata di singoli di successo. Può essere considerata una vera e propria meteora visto che dopo un paio di anni scomparse dalle scene. Ripercorriamo la sua storia e scopriamo cosa fa adesso.

Tracy Spencer, gli inizi

Louise Tracy Freeman in arte Tracy Spencer, nasce a Londra, il 5 gennaio del 1962. Inizia la sua carriera come attrice nel 1984, prendendo parte a tre film, col suo vero nome: A tu per tu di Sergio Corbucci, L’allenatore nel pallone di Sergio Martino e Domani mi sposo di Francesco Massaro.

Due anni dopo fa il suo esordio come cantante scoperta da Claudio Cecchetto. Il nome glielo trova Gerry Scotti, che inverte nome e cognome del noto attore Spencer Tracy.

Run to me è il suo primo brano che esce nell’estate del 1986 vincendo tra l’altro il Festivalbar. Il brano, non è propriamente un inedito, ma era stato inciso nel 1985 da Ray Foster.

Il successo

Sul finire del 1986 esce il secondo singolo Love is Like a Game, anche in questo caso il brano, scritto da Ivana Spagna, era stato inciso l’anno precedente dalle Hot Cold. Ad ogni modo è un altro grande successo per Tracy che è pronta per il suo primo album.

Tracy, questo il titolo dell’album, esce nel 1987, lanciato dal singolo Take me Back. Tra gli altri brani, Never too Late, Casanova e Dancing in the Moonlight.

Nel 1988, la Spencer è ancora sulla cresta dell’onda e ottiene un buon successo anche con i singoli Two to tango too e I Feel for You. Questi, rimangono gli ultimi due brani, incisa dalla Spencer, che a questo punto lascia l’Italia per trasferirsi a Londra e di fatto abbandona la carriera musicale.

Gli ultimi anni

Tracy ha poi trovato l’amore con un produttore discografico ma nonostante anche il marito fosse per così dire del ramo, non è più tornata a incidere nuovi brani, ma si è dedicata a crescere i suoi due figli.

In questi ultimi anni Tracy è stata svariate volte in Italia per ricordare i suoi anni 80 e ricantare i suoi successi. Meteore, I Migliori Anni, La Notte Vola, Estate 101, sono solo alcuni dei programmi televisivi che la hanno ospitata.