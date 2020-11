Che fine ha fatto Tricarico? Scopriamo cosa fa oggi il cantautore

Tricarico proprio questo anno ha celebrato i 20 anni di Io sono Francesco, la canzone che lo ha fatto conoscere al grande pubblico, con un album celebrativo. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo quali sono i suoi ultimi progetti.

Francesco Tricarico

Francesco Maria Tricarico, nasce a Milano il primo febbraio del 1971. Dopo essersi diplomato al conservatorio in flauto traverso e dopo aver suonato jazz in diversi locali, fa il suo esordio nel 2000 con la celebre Io sono Francesco, brano che grazie all’originalità del testo e al sound accattivante diventa un vero e proprio tormentone.

Ma per il primo vero album, intitolato semplicemente Tricarico, bisogna attendere il 2002. Il lavoro contiene i singoli usciti negli anni precedenti e una manciata di inediti. Tra i brani: La pesca, Musica, Drago.

Di due anni più tardi è l’album Frescobaldo nel recinto, che contiene il singolo Cavallino. Nel 2005, il brano Solo per te fa da colonna sonora al film di Leonardo Pieraccioni Ti amo in tutte le lingue del mondo.

Vita Tranquilla

Nel 2007, Francesco scrive per Adriano Celentano La situazione non è buona, dove conferma l’originalità della sua scrittura. La consacrazione avviene l’anno dopo, a Sanremo, con Vita tranquilla, con il quale vince il Premio della critica.

Subito dopo esce l’album Giglio. Nel 2009, Tricarico torna a Sanremo con Il bosco delle fragole, ma viene eliminato. Segue l’album che porta lo stesso titolo. Due anni dopo è ancora al Festival con il brano Tre colori, scritto assieme a Fausto Mesolella.

L’album che lo contiene si intitola L’imbarazzo. Nel 2013 Francesco, torna con l’album Invulnerabile, trainato dai singoli L’america e Riattaccare i bottoni.

Gli ultimi anni

Da chi non te lo aspetti è l’album che segna il ritorno nel 2016 sulla scena di Tricarico. Tra i brani Brillerà, Stagioni e Una cantante di musica leggera, in duetto con Arisa.

In questi ultimi anni Tricarico ha rilasciato un paio di singoli come Abbracciami fortissimo e A Milano non c’è il mare con Francesco De Gregori. A settembre è uscito un album celebrativo che raccoglie i suoi primi singoli.

Il nuovo album doveva uscire già questo anno ma è stato rimandato per ovvi motivi. Presumiamo dunque sia di imminente uscita.