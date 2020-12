Che fine ha fatto Valeria Rossi? Scopriamo cosa fa oggi la cantautrice

Valeria Rossi è diventata molto popolare nei primi anni 2000 grazie al clamoroso successo di Tre parole, poi è andata via via sparendo dalle scene. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso la cantautrice.

Valeria Rossi, il successo

Valeria Rossi è nata a Tripoli, il 7 marzo del 1969. La sua popolarità è dovuta al successo del suo primo singolo, scartato tra l’altro a Sanremo Giovani nel 2001.

Tre parole esce a giugno di quell’anno e rimane prima in classifica per svariate settimane. Un successo che travalica anche i confini italiani. Purtroppo il primo album di Valeria, Ricordatevi dei fiori, non raggiunge gli stessi risultati.

Tutto fa l’amore, Tutte le mattine e Pensavo a te, sono i singoli estratti dall’album, che appunto, non riescono a ripetere il successo del brano che per verrà ricordato da tutti come Sole cuore amore.

Osservi l’aria

Valeria torna sul mercato discografico due anni dopo con l’album Osservi l’aria, titolo che è un’anagramma del suo nome, creato dall’enigmista Stefano Bartezzaghi.

Luna di lana e Ti dirò sono i singoli estratti, ma se bene di buona fattura siamo distanti dal successo di Tre parole. A questo punto la Rossi si dedica per molti anni alla scrittura.

Oltre a un racconto dal titolo Otto giorni, come autrice, Valeria, scrive canzoni per Jessica Brando, Chiara Civello e altri artisti.

Gli ultimi anni

Questi ultimi anni non sono da meno e Valeria ha pubblicato il libro di ricette per bambini Bimbincucina, con allegato un cd con 21 canzoni – ricette.

Fa seguito nel 2015, un interessante riflessione sul successo e quello che comporta, nel libro Tre parole dopo. Nel 2018 ha partecipato come concorrente al contest Ora o mai più condotto da Amadeus, dove ha presentato il brano La gente non parla.

Questa estate grazie la Grisbì per lanciare il suo nuovo gusto al pistacchio l’ha scelta per interpretare insieme alle Las Ketchup il jingle intitolato Grisbì Summer Mania.