Che fine hanno fatto gli Aeroplanitaliani? Scopriamo cosa fa oggi la band

Gli Aeroplanitaliani sono passati alla storia musicale del nostro paese per essere rimasti per 25 secondi in silenzio al Festival di Sanremo del 1992, durante l’esecuzione del brano Zitti, Zitti (Il silenzio è d’oro). Ripercorriamo la loro carriera e scopriamo cosa fanno adesso.

Aeroplanitaliani

Alessio Bertallot, Roberto Vernetti, Riccardo Rinaldi, Frank Nemola, Viviana Sernagiotto sono gli Aeroplanitaliani, gruppo che nasce sul finire degli anni 80 per cercare di coniugare rap, pop e musica d’autore.

Dopo aver vinto un concorso indetto dalla rivista Fare Musica e dopo aver calcato il prestigioso palco di Arezzo Wave, gli Aereoplanitaliani approdano al Festival di Sanremo e il resto, come so suol dire, è storia.

Con Zitti, Zitti (Il silenzio è d’oro) si portano a casa il Premio della Critica e diventano di colpo, grazie alla loro performance, famosissimi. Esce così il loro primo album, Stile Libero, che oltre al brano sanremese, contiene anche il singolo 15 amandoci.

Sei Felice?

Nel 1993, gli Aeroplanitaliani danno alle stampe l’ep Culto Cult Kultus Culte per poi sparire di colpo dalla scene. Tra i componenti del gruppo Bertallot inizia la carriera solista e quella di conduttore radiofonico e Vernetti si dedica alla produzione di altri artisti.

Nel 2005, gli Aeroplanitaliani tornano con l’album Sei Felice? Tra i brani molte cover, dalla P.F.M a Lou Reed e qualche inedito, come Solo per sapere e Unioni fragili.

Due anni dopo è la volta di Tuttoattaccato, una sorta di best of che contiene versioni remix dei loro successi e brani inediti come il singolo Bella, che ottiene un buon successo.

Gli ultimi anni

Ufficialmente gli Aeroplanitaliani non si sono mai sciolti, anche se ormai mancano dalle scene dal 2007. Alessio Bertallot ha comunque pubblicato diversi lavori come D.J. e presentato programmi radiofonici e televisivi.

Roberto Vernetti, come musicista e produttore, ha invece collaborato praticamente con la totalità della scena musicale italiana, da Bugo agli Elio e le Storie Tese, da Elisa a Raf, da Carmen Consoli a Mina.