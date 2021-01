Che fine hanno fatto gli Aerosmith? Scopriamo cosa fa oggi la band

Gli Aerosmith, da oltre quarant’anni una delle più grandi rock band di sempre, con milioni e milioni di dischi venduti. Ripercorriamo la loro carriera e scopriamo cosa fanno adesso Steven Tyler e soci.

Aerosmith, gli inizi

Gli Aerosmith, capitanati dal carismatico Steven Tyler si formano nel 1970. Tre anni più tardi l’esordio con l’album dal titolo eponimo che all’epoca non ottiene successo, ma che verrà ampiamente rivalutato con gli anni, e che contiene due capolavori come Mama Kin e Dream On.

Un anno dopo è la volta di Get Your Wings, con Same Old Song and Dance tra i singoli. Il successo però arriva un anno dopo con Toys in the Attic e le celebri Sweet Emotion e Walk This Way a trainare l’album.

Nel 76 esce Rocks, altro album di successo con brani del calibro di Last Child e Home Tonight e l’anno dopo Draw the Line, con Kings and Queens e Milk Cow Blues come singoli. Nel 79, esce Night in the Ruts, seguito tre anni dopo Rock in a Hard Place, album che segnano una crisi compositiva per la band e anche di vendite.

Ritorno al successo

Dopo l’insuccesso di Done with Mirrors del 1985, gli Aerosmith tornano sulla cresta dell’onda grazie al gruppo rap Run DMC che ripropongono con la band, Walk This Way. Il brano, grazie anche al celebre videoclip ottiene un enorme successo e rilancia di fatto la carriera degli Aerosmith.

Permanent Vacation, uscito nel 1987 è di fatto l’album che sancisce la rinascita della band, grazie a brani come Rag Doll, Duda e Angel. Pump di due anni dopo, bissa il successo. Love in an Elevator, F.I.N.E., Monkey on my Back, sono i brani di punta.

Altro grande successo è Get a Grip del 1993, con Crazy e Cryin’ e Livin on the Edge tra i brani. Nine Lives del 97 non è da meno con Pink e Falling in Love tra i singoli. Un anno dopo è la volta della celebre I Don’t Want to Miss a Thing, colonna sonora del film Armageddon.

Gli ultimi anni

Dopo l’album Just Push Play del 2001, con i singoli Jaded e Fly Away from Here, la rock band torna dopo anni di silenzio discografico nel 2012 con Music from Another Dimension! Un album che riporta al sound degli esordi ma che risulta essere uno dei dischi meno venduti dalla band.

Non è un caso che nel corso di questi ultimi anni, in cui non sono mancate le esibizioni live, il gruppo, nelle interviste in merito a un nuovo album, ha sempre risposto che tanto i fans vogliono ascoltare i vecchi successi.