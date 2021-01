Che fine hanno fatto i Franz Ferdinand? Scopriamo cosa fa oggi la band

I Franz Ferdinand sono diventati famosi in tutto il mondo nella seconda metà degli anni 2000, grazie a ottimi album e a svariati singoli di successo. Ripercorriamo la loro carriera e scopriamo cosa fa adesso la band.

Franz Ferdinand, il successo

I Franz Ferdinand, scozzesi, capitanati da Alex Kapranos e Nick McCarthy fanno il loro esordio nel 2004 con l’album intitolato semplicemente con il proprio nome. Take me out è il brano che li rende sin da subito popolari, ma nell’album i pezzi di spessore non mancano di certo: Jacqueline, Cheating on You, Come on Home.

Dopo aver venduto oltre tre milioni di copie, Kapranos e soci tornano un anno dopo con You Could Have It So Much Better, che conferma il grande successo della band. Tra i brani, Do you Want To, Walk Away, The Fallen, Elenoir Put your Boots On.

Dopo un periodo di pausa, è la volta di Tonight: Franz Ferdinand, che esce nel 2009 e dove il gruppo spinge su un sound elettronico. Ulysses, No You Girls, Can’t Stop Feeling, What She Came For, sono i singoli.

Right Action

I Franz Ferdinand si prendono 4 anni per dare un successore a Tonight Franz Ferdinand. Right Thoughts, Right Words, Right Action infatti esce nel 2013. Tra i brani, Right Action, Love Illumination, Evile Eye, Bullet. Anche questo lavoro ottiene un buon successo.

Due anni dopo, in compagna degli Sparks, realizzano l’album FFS, ovvero Franz Ferdinand e Sparks. Dictator’s Son, Call Girl, Save me from Myself tra i brani. L’album, com’era abbastanza prevedibile, vende decisamente meno dei suoi predecessori.

Gli ultimi anni

Nel 2016, un duro colpo per tutti i fans della band. Nick McCarthy, infatti lascia il gruppo per dedicarsi alla famiglia. A sostituirlo, Dino Bardot. Inoltre entra nella line up della band, anche il tastierista Julian Corrie.

Due anni dopo, la band torna con Always Ascending, che oltre alla title track contiene brani del calibro di Feel the Love Go, Lazy Boy e Glimpse of Love. Grazie a questo lavoro i nostri tornano a vendere discretamente, oltre che a ridare nuova linfa al progetto.