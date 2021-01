Che fine hanno fatto gli Studio 3? Scopriamo cosa fa oggi la Boy band

Gli Studio 3 sono diventati popolari in Italia nella seconda parte degli anni duemila, grazie a una serie di singoli di successo. Ripercorriamo la loro carriera e scopriamo quali sono gli ultimi progetti della Boy band.

Studio 3, il successo

Marco Venturini, Andrea Vetralla, Luigi La Grassa, sono gli Studio 3, che, prodotti da Enrico Palmosi, fanno il loro esordio discografico nel 2006 con l’album Forse un angelo, che oltre alla fortunata title track, contiene anche Solo te e Quando crescerai.

Dopo l’album La Grassa lascia e al suo posto arriva Salvatore Valerio, con lui gli Studio 3, danno alle stampe, Lentamente, il secondo album. Anche questo album vende discretamente, ma non come il predecessore.

Tra i brani, Alice, Voci su Voci e Quando sarai sola. Nel 2008, esce Incontenibile, che contiene tra i brani Amore Incontenibile, Hotel sulla A 3 e Uomini di gomma.

Respiro

Nel 2009, complice anche un lento ma fisiologico calo delle vendite, esce già il primo best of del gruppo, intitolato Non deve mancare, con brani anche cantati in spagnolo e un paio di inediti.

Respiro, però, album del 2010, conferma il calo delle vendite per la Boy Band. Tra i brani, Ti amo troppo, Prendilo sul serio e Il mio respiro. Nel 2011 gli Studio 3 cambiano casa discografica e produttore, e nel 2012 danno così vita a Capitolo II, titolo decisamente esplicativo.

Il rilancio è affidato ai singoli Scelgo te, Voglio star con te, Occhi di lacrime e Manchi tu che porta la band live in giro per l’Italia. Nel 2013 esce invece il singolo #sempre.

Gli ultimi anni

Dopo tre anni di pausa, gli Studio 3, tornano nel 2016, per festeggiare i dieci anni dal loro esordio, nuovamente con la prima casa discografica, con Siamo ancora qua.

Un anno dopo è la volta del nuovo singolo Siamo noi, mentre nel 2019 è uscito Stupendo. Casualità o meno, fatto sta, che in attesa di un nuovo album di inediti per il trio, i titoli degli ultimi tre singoli, richiamano tre celebri canzoni di Vasco Rossi.