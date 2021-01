Che fine hanno fatto I Cani? Scopriamo cosa fa oggi la band

I Cani, moniker dietro cui si cela il cantautore e produttore romano Niccolò Contessa, sono il progetto che ha aperto la strada al moderno It Pop, ormai stabile ai vertici delle classifiche. Ripercorriamo la storia de I Cani e scopriamo cosa fa adesso Niccolò.

I Cani

Nel 2010 su SoundCloud e successivamente su You Tube, vengono caricati due brani: I pariolini di 18 anni e Wes Anderson, a nome I Cani. Il successo sul web è immediato e nel giro di poco Contessa firma per le 42 Records.

Il sorprendente album d’esordio de I Cani, esce nel 2011, Contessa invece rimane nascosto, preferisce non apparire e per interviste e concerti usare una busta di cartone per coprirsi il volto. L’album può essere considerato il capostipite dell’indie pop italiano, che nel giro di qualche anno avrebbe invaso le classifiche.

Velleità, Post Punk, Hipsteria sono solo alcuni dei brani simbolo di un album che racconta una generazione confusa e lucida al tempo stesso, ironica e autocritica, su beat irresistibili e melodie accattivanti.

Il posto più freddo

Due anni dopo, nel 2013, Niccolò torna con Glamour, con un sound più variegato rispetto all’esordio e testi più intimi ma dove non è poi così difficile riconoscersi: Storia di un impiegato e Lexotan sono le perle dell’album, ma non possiamo non citare quanto meno Come Vera Nabokov e Non c’è niente di twee.

Il terzo e ad oggi ultimo album a nome I Cani, esce nel 2016 e si intitola Aurora. Un lavoro per certi versi sperimentale, che spinge l’asticella verso l’elettronica nella seconda parte, mentre i primi 4 brani in scaletta sono da perfetto manuale pop: Questo nostro grande amore, Non finirà, Baby Soldato, Il posto più freddo.

Alla fine del sogno

In questi ultimi anni Niccolò Contessa si è dedicato alla produzione di diversi artisti, tra cui Coez e Tutti Fenomeni, ha collaborato con Max Pezzali, si è occupato della colonna sonora di La felicità è un sistema complesso e Troppa grazia di Gianni Zanasi e I Predatori di Pietro Castellitto.

Il 28 dicembre 2020, proprio come dieci anni prima, Contessa ha pubblicato su SoundCloud un demo di un brano Alla fine del sogno. Dal testo, si è portati a pensare che questo sia una sorta addirittura d’addio del progetto I Cani, o dell’annuncio di un ultimo album. in rete, le teorie si sprecano, chissà, non resta che attendere.