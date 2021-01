Che fine hanno fatto i Dari? Scopriamo cosa fa oggi la band

I Dari, sono diventati famosi in Italia sul finire degli anni 2000, grazie a una serie di singoli di successo. Ripercorriamo la loro carriera e scopriamo cosa fa adesso la band.

Dari, il successo

I Dari si formano nel 2004 ad Aosta, guidati da Dario Pirovano. Dopo aver partecipato a vari contest nazionali, vengono notati dal produttore Massimo Gabutti, fondatore della Bliss Corporation che li mette sotto contratto.

Nel 2008 esce il loro album d’esordio, Sottovuoto Generazionale, che contiene i singoli Tutto regolare, Non pensare e soprattutto Wale (tanto wale), il brano che regala alla band successo e popolarità.

Un anno dopo in attesa del nuovo album viene rilasciata una versione arricchita da inediti e remix. Nel 2010, esce In Testa, che conferma il successo della band, soprattutto verso i giovanissimi, grazie a brani come Più di te, Da me e Bonjour.

Vado forte muoio giovane

Nel 2012, i Dari tornano al lavoro per il nuovo album e pubblicano diversi brani, tra i canali dell’etichetta e You Tube, per come dire, tastare il polso della situazione. Ma il loro momento sembra essere passato.

La band prova quasi a ricominciare da zero e partecipa alle selezioni per Sanremo Giovani. Nel 2015, presentano Baciami ancora (almeno un’ora) e l’anno successivo L’unica cosa. Entrambe le canzoni non vengono ammesse.

Le esibizioni live però non mancano e i Dari hanno ancora un nutrito gruppo di fans che permette alla band, tramite un crowdfunding su Musicraiser di fare uscire l’album: Vado forte muoio giovane.

Nel disco trovano spazio i brani pubblicati negli ultimi anni, più tracce inedite, per la bellezza di 21 pezzi, tra cui John Kennedy presentata e non ammessa ancora una volta a Sanremo e Dritto.

Gli ultimi anni

Prima della pubblicazione dell’album, c’è da sottolineare che Dario Pirovano, ha di fatto iniziato la sua carriera solista con lo pseudonimo di Dario Attack pubblicando un ep: Smashitz, contenente 5 cover.

Ad ogni modo, dopo l’uscita dell’album i Dari tornano live per una serie di concerti che li vede protagonisti nel 2018. Sul fine dell’anno successivo esce il singolo Grigio.

Pirovano, ha rilasciato come solista nello stesso anno una serie di canzoni, tra cui Budget, Oggi me ne fotto e Cannone.