Che fine hanno fatto i DB Boulevard? Scopriamo cosa fa oggi la band

I DB Boulevard sono diventati popolarissimi nei primi anni 2000 grazie a una manciata di singoli che hanno conquistato il mercato internazionale. Ripercorriamo le tappe salienti della loro carriera.

DB Boulevard

I DB Boulevard sono Diego Broggio Alfred Azzetto, Mauro Ferrucci. Negli anni si sono aggiunti o hanno collaborato con il trio, Rossano Palù, Monica Bragato in arte Moony, Louise Rose, Alessio Ventura, Jd Davis.

Il loro primo singolo esce alla fine del 2001 ed è subito un successo mondiale, Point of View scritto ed interpretato da Moony che lancia le band in cima alle classifiche. Il brano farà parte anche della colonna sonora della serie cult Sex and the City.

Dopo aver vinto gli Italian Dance Awards, nel 2002 pubblicano il loro secondo singolo Believe, interpretato da Louse Rose. Altro grande successo a livello mondiale.

Sanremo 2004

A fine 2003, i DB Boulevard pubblicano Hard Frequency, il loro terzo singolo. A cantare è Alessio Ventura, l’ex leader dei Dhamm che scrive melodia e testo . Grazie a un noto spot pubblicitario che usa il brano come sigla, i DB Boulevard fanno ancora una volta di nuovo centro.

Con Ventura alla voce, partecipano al Festival di Sanremo 2004, con la splendida Basterà. Al loro fianco anche Bill Wyman, storico bassista dei Rolling Stones. Grazie a Basterà Mauro Ferrucci vince al Festival la statuetta come miglior produttore.

Dopo Sanremo arriva finalmente il primo album Frequencies, che contiene i loro successi e altri brani inediti come Pronta a splendere, con il partecipano al Festivalbar.

Chance of a Miracle

Dopo questi anni intensi e ricchi di successo, la band torna dopo quasi due anni con un nuovo brano Chance of a Miracle, più vicino al loro sound dance degli esordi, rispetto ai brani in italiano.

Alla voce troviamo questa volta Jd Davis, una delle voci dance più conosciute. Purtroppo dopo questo brano, a nome DB Boulevard non uscirà più niente. I singoli componenti metteranno in naftalina la band per dedicarsi ad altri progetti.