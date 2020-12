Che fine hanno fatto i Flaminio Maphia? Scopriamo cosa fa oggi il duo Hip Hop

I Flaminio Maphia sono diventati molti famosi negli anni 2000 grazie a una serie di singoli di successo. Ripercorriamo la loro carriera e scopriamo cosa fanno oggi G-Max e Rude Mc.

Flaminio Maphia, gli inizi

I Flaminio Maphia fanno il loro esordio nella scena hip hop italiana nel 1996 con l’ep RestaFestaGangsta. Nello stesso anno prendono parte alla colonna sonora del film Torino Boys con il brano Sbroccatamente si vive la notte prodotto da Neffa.

Il loro primo album è datato 1998 e si intitola Italy’s Most Wanted che contiene i singoli Balla e dalla e La gabbia, con i quali il duo incomincia a farsi notare presso il grande pubblico. Nel frattempo G-Max recita in alcuni film legati alla scena romana come Il segreto del giaguaro e Zora la vampira.

Il successo

I Flaminio rilasciano il loro secondo album nel 2001, Resurrezione, che contiene due dei loro singoli più famosi: Bada e Ragazze acidelle, con i quali il duo ottiene il successo sperato.

L‘album della consacrazione è però Per un pugno di euri che arriva nel 2005 trainato dai singoli Supercar e soprattutto Che idea che riprende il celebre brano Quale idea di Pino D’Angiò.

L’anno dopo esce Videogame che contiene la hit La mia banda suona il rap con Max Pezzali e Scambi di materiale con Bassi Maestro e i Club Dogo. Videogame è l’ultimo album di soli inediti del duo. Da questo momento infatti i nostri, in particolare G-Max, si dedicheranno principalmente alla carriera televisiva.

Gli ultimi anni

Nel 2010 esce la raccolta Er mejo contenente cinque inediti, tra cui i singoli Quelli che e Vamos alla playa. Nello stesso anno i Flaminio entrano a far parte del cast di Quelli che il calcio e.

Nel 2013 pubblicano il singolo Alla grande (praticamente in mutande) che riscuote un notevole successo. Nel 2019, mentre G-Max continua la sua carriera televisiva a Stracult, i due compongono la sigla del programma tv Pizza Hero – La sfida dei forni.