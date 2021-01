Che fine hanno fatto i Guns N’ Roses? Scopriamo cosa fa oggi la band

I Guns N’ Roses, una band da oltre cento milioni di copie vendute in tutto il mondo che ha incarnato in toto l’essenza del rock, anche nei suoi lati più oscuri ma per questo affascinanti, tra eccessi e misteri. Ripercorriamo la loro carriera e scopriamo quali sono i loro ultimi progetti.

Guns N’ Roses, il successo

Axl Rose, voce e piano, Slash e Izzy Stradlin alle chitarre, Duff McKagan al basso e Steven Adler alla batteria sono la storica formazione dei Guns N’ Roses, che esordiscono con l’album Appetite for Destruction nel 1987.

Un sound potente, per un mix di hard rock e metal che non dimentica la lezione del punk e del blues e l’importanza della melodia, esaltato dalla voce di Axl. Welcome to the Jungle, Sweet Child o’Mine, It’s to Easy, Paradise City, sono i singoli, che fanno esplodere il fenomeno Guns N’ Roses.

G N’ R Lies è il secondo album che esce nel 1988. Tra i brani, Patience, You’re Crazy e One in A milion. Senza Adler, fatto fuori dal gruppo, con Matt Sorum alla batteria, nel 1991 i Guns danno alle stampe il doppio album Use Your Illusion. Don’t Cry, November Rain, Civil War e la cover di Knockin on Heaven’s di Bob Dylan per l’album della definitiva consacrazione.

Chinese Democracy

Nel 1993 all’apice di un successo che non conosce confini, i Guns pubblicano un album composto interamente di cover: The Spaghetti Incident? Since I Don’t Have You, Ain’t It Fun e Hair of the Dog sono i singoli estratti.

Tutti aspettano però il nuovo album, di cui si sa già il titolo Chinese Democracy ma la band presto si sfalda e Axl dopo aver ottenuto i diritti del nome della band, riparte con altri musicisti.

Nonostante questo cambiamento radicale, Chinese Democracy vede la luce soltanto nel 2008. Better, Street of Dreams oltre alla title track sono i singoli estratti. L’album che si discosta dal sound tipico della band, vende bene all’inizio ma l’assenza di promozione, lo porta a diventare il meno venduto della discografia di Axl e soci.

Gli ultimi anni

Dopo anni di silenzio e polemiche, con Axl Rose che comunque riporta i Guns in tour, iniziano a circolare nel 2012 voci di un nuovo album, in concomitanza dell’entrate della band nella storica formazione nella Rock and Roll Hall of Fame.

Ma di nuovo album non c’è traccia. Si parla invece costantemente di reunion, che invece avviene, quanto meno in parte, nel 2016, col ritorno di Slahs e Duff McKagan. Da allora, i Guns N’ Roses hanno continuato ad esibirsi dal vivo.

Recentemente hanno dichiarato che il nuovo attesissimo lavoro di inediti “dovrebbe” uscire nel 2021, con loro, usare il condizionale è il minimo.