Che fine hanno fatto i Keane? Scopriamo cosa fa oggi la band

I Keane, sono diventati famosi in tutto il mondo nella seconda metà degli anni 2000 grazie a una serie di singoli di successo. Ripercorriamo la loro carriera e scopriamo cosa fa adesso la band.

Keane, gli inizi

Capitanati dal cantante Tom Chaplin e dal tastierista Tim Rice-Oxley, i Keane si formano sul finire degli anni novanta a Battle in Inghilterra. Dopo aver inciso un paio di singoli auto prodotti che non riescono a farli emergere, il gruppo è sul punto di abbandonare nel 2002, per la mancanza di un contratto discografico.

La loro storia cambia per sempre quando nel dicembre del 2002, Simon Williams, il produttore che aveva scoperto i Coldplay, li nota in un live e da loro l’opportunità di incidere un paio di brani. Everybody’s Change (uno dei loro brani più celebri) è figlio di quelle incisioni. L’anno dopo la band è sotto contratto con la Island Records.

Il Successo

Hopes and Fears, il loro primo album esce nel 2004, ed è un successo clamoroso da oltre cinque milioni di copie. Oltre alla già citata Everybody’s Changing, tra i brani, troviamo singoli del calibro di Somewhere Only We Know, Bend and Break, This is the last time e Bedshaped.

Una delle particolarità dell’album è che si tratta di un disco rock, senza l’ausilio delle chitarre, sia elettriche che acustiche, fatto questo abbastanza inusuale per il genere, ma che ben caratterizza e contraddistingue il sound della band.

Under the Iron Sea di due anni dopo, vende meno del disco d’esordio, ma conferma in toto il successo del gruppo, grazie a brani come Atlantic, Is it Any Wonder?, Nothing in My Way, A bad Dream.

Cause and Effect

In Perfect Symmetry del 2008, compaiono per la prima volta le chitarre, tra i brani Spiralling e The Lovers Are Losing. Strangeland che arriva 4 anni più tardi porta in dote il basso di Jesse Quin e brani come Sileced by the Night e Disconnected, ma entrambi gli album, seppur di buona fattura, sono lontani anni luce dal successo dei primi lavori.

A questo punto la band si mette in pausa, escono raccolte, i componenti si dedicano a progetti paralleli, fino al ritorno nel 2019, a distanza di ben sette anni dal precedente lavoro di inediti, esce Cause and Effect, il nuovo album, con tra i singoli The Way I Feel e Love Too Much. Anche in questo caso però le vendite non sorridono al gruppo.