Che fine hanno fatto i Level 42? Scopriamo cosa fa oggi la band

I Level 42 sono diventati molto popolari nella seconda metà degli anni ottanta, grazie a una serie di singoli e album di successo. Ripercorriamo la loro carriera e scopriamo cosa fa adesso la band.

Level 42

I Level 42, capitanati da Mark King, basso e voce e dai fratelli Gould, Philipp alla batteria e Rowland Charles alle chitarre, fanno il loro esordio nel 1980, col singolo Love meeting Love. L’anno dopo esce il loro primo album omonimo che contiene il loro primo grande successo Love Games.

Nel 1982 è la volta di The Pursuit of Accidents, con, tra i brani: Weave Your Spell, Are You Hearing (What I Hear)? e The Chinese Way. Standing in the Light è del 1983, con tra i singoli Out of Sight e Out of Mind. Un anno dopo è la volta di True Colours trainato da Hot Water, brano di notevole successo.

Il successo

Nel 1985, i Level 42 pubblicano World Machine, che apre la fase pop del gruppo. Something About You e Leaving Me Now ne sono un fulgido esempio. Nel 1987, con Running in the Family, la band si consacra a livello mondiale, grazie soprattutto all’enorme successo di Lessons in Love.

Nell’album trovano posto oltre alla title-track i singoli Children Say, It’s Over e To Be With You Again. All’apice del successo i fratelli Gould lasciano la band, con King che diventa sempre più leader. Il risultato è l’album Staring at the Sun con il singolo Heaven in my Hands.

Dopo la pubblicazione del primo best of, ‘arricchito dall’inedito Take Care of Yourself, tra cambi di formazione e case discografiche, fa uscire due album, Guaranteed nel 91 e Forever Now di tre anni più tardi, che non riescono a ripetere il successo degli album precedenti. Il gruppo così decide di sciogliersi.

Gli ultimi anni

Mark King e soci tornano ad esibirsi live negli anni 2000, ma per la pubblicazione di un nuovo album di inediti, bisogna attendere il 2006, Retroglide. Quattro anni più tardi esce il cofanetto antologico Living it up, che contiene oltre ai loro più grandi successi, varie rarità.

L’ultimo lavoro di inediti è invece datato 2013, l’ep Sirens con sei brani nuovi di zecca. I Level 42 sono tutt’ora in attività e in questi ultimi anni hanno tenuto svariati concerti.