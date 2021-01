Che fine hanno fatto i Mattafix? Scopriamo cosa fa oggi il duo

I Mattafix sono diventati famosi in tutto il mondo nella seconda metà degli anni 2000, grazie a un sound originale e accattivante che metteva insieme diverse influenze e stili legate al mondo hip hop, riuscendo ad unirle al soul, al jazz e persino al reggae. Ripercorriamo la loro carriera e scopriamo cosa fa oggi il duo britannico.

Mattafix, il successo

I Mattafix, ovvero Marlon Roudette e Preetesh Hirji fanno il loro esordio nel 2005, col singolo Dirtest Trick in Town che però passa del tutto inosservato. Sarà il secondo singolo, Big City Life a far entrare il duo nelle classifiche di tutto il mondo.

Signs of s Struggle, l’album di debutto, esce sul finire del 2005. Gli altri singoli estratti, sono Passer By, To & Fro e Cool Down the Place. I nostri accompagnano in tour con Joss Stone, in quel momento all’apice della fama e queso aiuta molto le vendite dell’album.

Living Darfur

Nel 2007, i Mattafix tornano con l’album Rhythm & Hymns, trainato dal successo del singolo Living Darfur. Il duo ha sempre mostrato un forte sostegno sociale per la salvaguardia dei diritti umani in Darfur e per la fine delle ostilità, portando avanti anche diverse campagne e raccolte fondi.

Tra gli altri brani, Things Have Changed, Stranger Forever, Angel On My Shoulder e Shake your Limbs. Dopo aver portato l’album in tour nel 2010, il gruppo si scioglie e Marlon Roudette si dedica alla carriera solista, a differenza del collega Preetesh Hirji.

Marlon Roudette

Nella sua carriera solista, Marlon ha pubblicato nel 2011 l’album Mather Fixed, coi singoli New Age, Hold On Me, Riding Home e Anti Hero ( Brave New World).

Nel 2014 ha dato alle stampe Electric Soul, con tra i brani When the Beat Drops Out, che ottiene un buon successo. Marlon è stato anche invitato come ospite al Festival di Sanremo. Tra gli altri brani, America, Body Language e Better Than Me.