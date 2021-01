Che fine hanno fatto i Placebo? Scopriamo cosa fa adesso la band

I Placebo sono diventati famosi in tutto il mondo alla fine degli anni novanta con una serie di ottimi album e singoli di successo. Ripercorriamo la loro carriera e scopriamo quali sono gli ultimi progetti della band.

Placebo, gli inizi

I Placebo si formano nel 1994 a Londra, sull’asse portante costituita dall’istrionico Brian Molko e dal polistrumentista Stefan Olsdal. Il loro primo album omonimo arriva due anni dopo.

Un discreto successo, grazie a brani del calibro di Bruise Pristine, Nancy Boy, Teenage Angst,Come Home e 36 Degrees, i Placebo si impongono all’attenzione generale.

Nel 1998, arriva l’album della consacrazione Whitout You I’m Nothing con il quale i Placebo diventano famosi in tutto il mondo. Oltre alla titletrack, tra i brani le irresistibili Pure Morning ed Every You Every Me.

Il Successo

Nel 2000 i Placebo tornano con Black Market Music, un album che vende decisamente meno del precedente ma che ha tra i suoi solchi, canzoni come Taste in Men e Special K. Dopo tre anni di silenzio con Sleeping with Ghost, la band torna al grande successo.

This Picture, The Bitter End, Special Needs e English Summer Rain sono i singoli che traghettano l’album in cima alle classifiche. Nello stesso anno i Placebo pubblicano un album di cover con brani dei loro riferimenti musicali, come Depeche Mode, Pixies, The Smiths e Kate Bush.

Nel 2004 è la volta di un best of con tre inediti tra cui la splendida Twenty Years. Due anni dopo è la volta del successo di Meds, album che contiene Because I Want You e Song to Say Goodbye. Battle for the Sun arriva nel 2009, vende meno del precedente, ma al suo interno ci sono canzoni del valore di For What It’s Worth e The Never Ending Why.

L’atteso nuovo album

Dopo un raccolta di B-Sides pubblicata nel 2009, i Placebo tornano nel 2013 con Loud Like Love, che contiene i singoli Too Many Friends e A Million Little Piaces, oltre alla title track.

L’album però è un flop dal punto di vista commerciale e in questi ultimi anni i Placebo non hanno più pubblicato album di inediti. Un anno fa, il gruppo aveva annunciato di aver firmato un nuovo contratto discografico e che il nuovo album sarebbe uscito a breve. Purtroppo a causa del Covid, la pubblicazione è stata rinviata.