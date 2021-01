Che fine hanno fatto i Pulp? Scopriamo cosa fa oggi la band

I Pulp del carismatico Jarvis Cocker sono stati una delle band più influenti degli ultimi trent’anni di musica pop. Padri del Brit pop inglese negli anni novanta, hanno influenzato diversi artisti.

Si pensi, guardando in Italia, ai primi Baustelle, ad esempio. Ripercorriamo la loro storia artistica e scopriamo cosa fanno adesso Cocker e soci.

Pulp, gli inizi

I Pulp nascono sul finire degli anni settanta attorno al figura di Jarvis Cocker e nel corso degli diversi musicisti ruoteranno attorno a lui che rimane ben saldo al timone della neve.

I primi album, visti anche i diversi musicisti che vi prendono parte sono molto diversi tra loro. It, il disco d’esordio del 1983 è un album pop solare, al contrario di Freaks, di quattro anni più tardi, che decisamente vira verso il dark.

Entrambi i lavori sono comunque dei flop a livello commerciale, al contrario di Separations, del 1992, che contiene perle come She’s Dead e My Legendary Girlfriend.

Il successo

Nel 1994 con l’album His ‘n’ Hers, i Pulp incominciano a farsi notare, grazie a brani come Babies, She’s a Lady e Joyriders. Different Class, l’album successivo, che arriva un anno dopo, li consacra definitivamente presso il grande pubblico.

Mis-Shapes, Common People, Disco 2000 sono i brani di punta di un album capolavoro, perfetto manuale del nascente Brit Pop che in quel momento invadeva le classifiche di tutto il mondo.

Nel 1998 è la volta di This is Hardcore, altro album gioiello, ma decisamente più oscuro del suo predecessore e per questo affascinante. Tra i brani, The Fear, Dishes e I’m a Man.

Gli ultimi anni

Nel 2001, la band da alle stampe We Love Life, che è ad oggi, l’ultimo album di inediti rilasciato. Tra i brani segnaliamo Weeds, The Night That Minnie Timperley Died e Sunrise. Un anno dopo la band si scioglie e Cocker comincia la sua carriera solista.

In questi anni Cocker ha pubblicato 4 album, tre da solista, Jarvis, del 2006, Further Complications del 2009, Room 29, nel 2017. Quest’anno invece è uscito sotto il nome Jarv Is, Beyond the Pale.

I Pulp si sono riuniti una sola volta, nel 2011, per una serie di concerti a cui ha fatto seguito l’uscita del brano inedito After You.