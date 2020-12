Che fine hanno fatto i Righeira? Scopriamo cosa fa oggi il duo

I Righeira con una serie di singoli di straordinario successo diventano molto famosi negli anni ottanta. Ripercorriamo la loro carriera e scopriamo cosa fanno oggi i Righeira.

I Righeira

I Righeira, ovvero Michael Righeira (pseudonimo di Stefano Rota, Torino, 1º ottobre 1961) e Johnson Righeira (alias Stefano Righi, Torino, 9 settembre 1960).

Dopo i primi passi mossi all’inizio degli anni ottanta, i Righiera danno una decisa svolta alla loro carriera grazie alla produzione dei fratelli La Bionda, assoluti protagonisti dell’italo disco tanto di moda in quei tempi.

Il risultato è la hit Vamos a la playa, che vende tre milioni di copie. Il secondo singolo estratto dal primo album omonimo è No tengo dinero, altro grande successo.

L’estate sta finendo

Nel 1985 è la volta della celeberrima L’estate sta finendo, brano con il quale il duo vince il Festivalbar. I Righeira partecipano anche a Sanremo nel 1986 con l’ennesima hit: Innamoratissimo.

Un anno dopo, la loro Rimini splash down è la colonna sonora di Rimini Rimini, film di grande successo al botteghino di Sergio Corbucci. I due provano anche a cimentarsi intanto in progetti solisti.

Negli anni novanta i Righiera cercano di aggiornare il loro sound, come il singolo Vivo al 139, singolo dell’album Uno, zero, centomila, ma senza successo presso il pubblico. Di fatto tra progetti solisti e incomprensioni tra i due, i Righiera nel 1992 si sciolgono.

Gli ultimi anni

Riunitisi nel 1999, pubblicano due anni dopo un ep contenete diverse versioni di Vamos a la playa, e partecipano ad alcuni programmi revival in tv.

Ma per un nuovo album di inediti bisognerà attendere il 2007, con l’album Mondovisione. Il singolo La musica elettronica riscuote un discreto successo, ma non basta a far riaccendere la scintilla.

La collaborazione con i Subsonica per il brano La funzione, del 2011 è l’ultimo brano targato Righeira. Il duo si scioglie definitivamente nel 2015, asserendo di non aver più niente da condividere.