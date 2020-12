Che fine hanno fatto i Soerba? Scopriamo cosa fa oggi il duo

I Soerba diventano popolari sul finire degli anni novanta grazie a una manciata di singoli di successo. Ripercorriamo la loro carriera e scopriamo cosa fanno adesso.

Soerba, gli inizi

Luca Urbani e Gabriele D’Àmora formano i Soerba dopo lo scioglimento dei Retroscena, gruppo del quale entrambi fanno parte. Dopo un periodo dedicato alla composizione i due nel 1996 sono pronti e iniziano aprendo i concerti dei Bluvertigo.

Nel 1998 esce il loro primo album Playback, che contiene diverse hit. Su tutte I’am happy con la quale partecipano a Sanremo Giovani e Fuori di testa, con cui vincono la Festa del Disco. Tra gli altri impossibile non citare Il tipo ideale e Felice di stare sull’erba.

La vittoria dei cattivi

Il gruppo consolida il proprio successo partecipando a Sanremo l’anno dopo, nel 1999 con l’irresistibile Noi non ci capiamo. Nel mentre Urbani scrive per Alice il brano L’immagine e da vita al progetto Zerouno che vede coinvolti diversi artisti, dalla stessa Alice a Morgan, con il quale firma il brano L’assenzio che di li a poco i Bluvertigo presenteranno a Sanremo.

Nel 2001 è la volta del secondo album La vittoria dei cattivi, trainato dal singolo Don’t think, love. Balla e Chi fa da sé, sono gli altri singoli estratti di un album che conferma il talento del gruppo e l’originalità della proposta in se.

L’anno successivo esce 1996 Beside 2002, un album che raccoglie b-sides e rarità del gruppo a chiusura di un’ideale trilogia. Un pò d’aria è il singolo di lancio. Tra gli altri brani Oggi non ho fatto niente e Disco Rigido.

Gli ultimi anni

Dopo questo album la band di fatto si scioglie. Urbani e D’Amora torneranno insieme nel 2006 per partecipare alla compilation ConGarbo, dando la loro versione di Dance citadine del cantautore.

Nel 2010 esce Sviluppi urbanistici – Demo 1995 – 2000, una raccolta di inediti del gruppo. Sempre nello stesso anno esce il libro di Stefano Duchi Chi ha detto Soerba? Che ripercorre la loro storia artistica. Ad ogni modo in questi ultimi anni i nostri hanno partecipato a svariati progetti, in particolare Urbani ha realizzato diversi lavori anche come solista.